La compañía Calema Producciones trae al CDAT su reflexión social 'Los nadies'

La compañía Calema Producciones traerá el próximo sábado, 27 de octubre, al Café de las Artes Teatro (CDAT), la obra 'Los nadies' de la dramaturga argentina Carolina Calema.

La obra, que se pondrá en escena a las 20.30 horas, fue escrita por la dramaturga argentina en el año 1998 y se inspira en el poema homónimo del uruguayo Eduardo Galeano (1940-2015). Pocos escritores del mundo han sido capaces de dar voz a los humillados y ofendidos de la tierra, a los ninguneados por el poder, con tanta maestría y sencillez como él.

Su poema 'Los nadies' es una obra maestra del verso social: "(...) Los nadies: los hijos de nadie, los dueños de nada. Los nadies: los ningunos, los ninguneados, corriendo la liebre, muriendo la vida, jodidos, rejodidos: que no son, aunque sean. Que no hablan idiomas, sino dialectos. Que no hacen arte, sino artesanía. Que no practican cultura, sino folclore. Que no son seres humanos, sino recursos humanos. Que no tienen cara, sino brazos. Que no tienen nombre, sino número. Que no figuran en la historia universal, sino en la crónica roja de la prensa local. Los nadies, que cuestan menos que la bala que los mata".

Con una puesta en escena despojada y luces de tonos fríos que recrean una atmósfera oscura e inquietante, la obra 'Los Nadies' habla de cada uno de nosotros y de todos. Dos seres que se ven y no se ven, que nunca se encuentran, transitan por su imposibilidad de ser con el otro.

Todos buscamos nuestro espacio y constantemente sentimos que debemos defenderlo. Percibimos que existe el riesgo de perder lo poco que hemos conseguido. Esto representa algo tan primitivo y visceral como la defensa del lugar de uno mismo, razón por la cual los humanos no hemos sabido convivir sin guerra. Nos bloquea el mero hecho de no ser individuos únicos en la faz de la tierra.