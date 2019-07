El festival de folk El Carmucu se despide después de casi tres décadas

Después de casi tres décadas ininterrumpidas, el festival de folk más antiguo de Cantabria, El Carmucu, que se celebra en Helguera de Molledo, no verá la luz este año. En su lugar, la Asociación Helguera preparará unas fiestas, tal y como era costumbre en el pueblo antes de la primera edición de este evento.

Miguel Balza, encargado de organizar el festival desde sus orígenes, explica a eldiario.es que por motivos personales no puede encargarse de su organización y, al mismo tiempo, señala que "con el paso de los años se ha ido generando un descontento entre la gente" ya que "empezaba a aburrirse del folk".

No obstante, reconoce que no costaba mucho organizar el festival porque es una zona con pocos recursos y con ayuntamientos pequeños donde no existen las subvenciones, pero asegura que es una "responsabilidad muy grande". "El año pasado sacamos adelante el festival con un presupuesto de 9.500 euros, el Ayuntamiento dio 500 y la Junta 2.000. Todo lo demás nos lo daban las ganancias de la barra del bar, la publicidad y la gente que aportaba su 'granito de arena'", detalla.

En el año 1991, el festival de folk El Carmucu echó a andar de la mano de Balza para sustituir las fiestas del pueblo ante el desacuerdo que se producía entre los vecinos a la hora de organizarlas. Así pues, desde la primera edición pasó a formar parte de la vida y patrimonio cultural Del Valle de Iguña, y a lo largo de sus casi 30 años de vida han pasado grupos de folk de ámbito regional, como La Humera o Rua Vieja; de la escena nacional, como Luar Na Lubre, Dealan o La Musgaña e incluso bandas europeas como Kasir de Dinamarca, la cual se dio a conocer en España en este festival.

Asimismo, durante este tiempo, el conocido como 'El Prau' ha desempeñado un papel protagonista como un espacio fundamental para el apoyo, promoción e impulso de la música folk y las propuestas que han ido surgiendo de este estilo musical.