Riqueza, liquidez y escorpiones

¿Nunca le han quitado en el aeropuerto su frasco de after shave? Nunca entendí que una loción perfectamente inofensiva en el baño de casa fuera peligrosa en un avión. Así que se me ocurre que quizá a las autoridades lo que les preocupe sea en realidad el contrabando de líquidos: resulta que los líquidos caros lo son en mayor medida que los sólidos caros, como el oro o la cocaína.

Uno pensaba que los líquidos más caros serían artículos de lujo, como vinos y perfumes. Parte del precio se debería a la dificultad de producirlos; el resto sería atribuible, como ocurre siempre con los productos de lujo, al prestigio añadido. ¿Cuánto del precio del perfume Chanel número 5 se debe a Marilyn Monroe? Marilyn declaró que lo único que «se ponía» para dormir eran unas gotas de ese perfume, lo cual excitó enormemente la imaginación de muchísima gente. (Eso era lo que tenía Marilyn: yo podría decir que para dormir no me pongo ni siquiera colonia, pero dudo mucho que esa información excite lo más mínimo la imaginación de nadie, qué le vamos a hacer).

Lo mismo ocurre con los vinos. Es seguro que los métodos de producción de algunos de ellos los encarecen, pero además hay por ahí un tal Parker poniéndoles notas con una estilográfica, tras catarlos, y los precios de los vinos suben en consecuencia.

La tinta también es cara. No la de la estilográfica, sino la de las impresoras: aparece en todas las listas de líquidos más caros del mundo. Junto a otros comprensiblemente caros, como el LSD. Si es usted rico y no quiere molestarse en ir a Suiza a esconder su dinero, puede guardar en su despensa una botella de LSD y otra de tinta de impresora: una fortuna mediana perfectamente disimulada.

Hay algunas discrepancias menores entre las fuentes, pero todos estos líquidos aparecen siempre en los primeros puestos. Cuando se llega al segundo puesto las discrepancias desaparecen. Todas las listas están de acuerdo: el segundo puesto de líquido más caro del mundo lo ocupa el veneno de la cobra de Tailandia. Contiene una proteína, la ohanin, que no parece encontrarse en otros sitios y se emplea como anestésico: es 20 veces más potente que la morfina. Otras fuentes dicen que se usa en el tratamiento de la depresión, el párkinson, el alzhéimer y la esquizofrenia. Todo ello explica que cueste unos 153.000 dólares por galón, que es bastante dinero.

También están de acuerdo las listas en cuál es el líquido más caro del mundo, que parece tener una categoría especial para el sólo, porque alcanza un precio difícil de imaginar, muchísimo más caro que el veneno de cobra tailandesa. Aunque también es un veneno: el de escorpión. Cuesta unos 40 millones de dólares por galón. Así expresado, en unidades imperiales, es difícil hacerse idea de lo que esto significa, pero si lo ponemos en sistema métrico decimal ganamos mucha precisión: el veneno de alacrán es muchas veces más caro, pero muchas, que el whisky de malta (que es el líquido más caro que conozco por experiencia propia. Solo puedo permitírmelo un par de veces al año, y en dosis homeopáticas, de nula eficacia embriagadora. Pero es cierto que sabe bien).

El veneno del escorpión es tan caro porque es difícil de obtener y científicos de Cuba (ya saben, ese país pobre que tiene sanidad gratuita y universal: una idea más peligrosa que el after shave en los aviones) han descubierto que es muy eficaz contra la esclerosis múltiple, la artritis reumática y varios tipos de cáncer.

El Chanel y el whisky abundan entre gente adinerada. El líquido más caro del mundo, por el contrario, parece encontrarse con mucha más facilidad entre gente pobre. Recordé todo esto esta mañana, al leer una noticia en el diario: «Los escorpiones en Brasil se adaptan a la vida urbana y cada vez matan a más personas». La noticia informa de que en Brasil se registraron el año pasado 126.000 picaduras, que causaron 187 muertes: en buena parte del país no hay antídoto. Muchos de los muertos son niños, y todos son pobres: los escorpiones no fabrican su veneno para hacerse ricos, sino para defenderse de los predadores y para atacar a las presas que le sirven de comida. Entre ellas las cucarachas, que eligen con mucho cuidado dónde quieren vivir. Y a ellas no les gustan los ricos.

Uno une la información que ya sabía sobre el precio del veneno con el artículo de hoy y algo no cuadra. ¿Puede ser que en las favelas ignoren que el veneno del escorpión alcanza un precio desorbitado? Porque si lo supieran imagino que se las ingeniarían para obtenerlo de la plaga que les aflige para vendérselo a las empresas adecuadas.

Los habitantes de las partes ricas del planeta vemos con cierta indiferencia la pobreza ajena, estamos bastante acostumbrados a ella. Sin embargo, sorprende que dejemos pasar una oportunidad de negocio. Quizá la información que nos llega no sea buena, pero, con la que tenemos, da la impresión de que en Brasil podrían invertir el modo de mirar el problema. En lugar de buscar dinero para comprar el antídoto a las farmacéuticas, se podría ganar dinero vendiéndoles el veneno a las farmacéuticas. La tarifa es tentadora.