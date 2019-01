"Skolae no se inmiscuye en ningún momento en las casas, no les dice a las familias cómo educar"

Marian Moreno, filóloga, feminista y profesora de Lengua Castellana de Secundaria en el IES Emilio Alarcos, de Gijón, se especializó en la coeducación por “convicción”, y es una de las creadoras del programa Skolae. Recoge el guante de la polémica suscitada por la “caza de brujas” desatada en el Parlamento de Navarra contra las autoras, que incluye preguntas sobre su militancia política y otros activismos. “¡¿Qué afinidad voy a tener yo con los partidos del Gobierno de Navarra si soy de Asturias!?”, se pregunta, para a continuación contestarse: “Y aunque así fuera, tengo todo el derecho. Con esta polémica se está faltando al respeto al equipo de trabajo que ha hecho un gran esfuerzo para hacer Skolae, por eso pediría a los políticos que por lo menos respetaran el trabajo de los profesionales”. Para ella, la coeducación es una apuesta ganadora para las siguientes generaciones: “Enseñamos igualdad, sexualidad, respeto y tolerancia para una sociedad mejor”. Un deseo: “Toda la clase política debería dejarse de buscar votos y unirse para mejorar la vida de la ciudadanía, que a veces parece que se les olvida el objetivo”.

¿Qué es Skolae?

Un programa de coeducación sistematizado, pensado para ser implantado en todos los centros educativos de Navarra. Se trata de cumplir con la ley, es la aplicación práctica de la legalidad en materia de igualdad en la educación. Ayuda a los centros a cumplir con esa legalidad aportándoles materiales, pautas, asesoramiento, formación, conocimiento… es un programa pionero, no hay ninguno igual en España. En otros sitios, como Euskadi y Andalucía, hay planes de igualdad para la educación, pero no son obligatorios.

La formación del profesorado es uno de los puntos clave. Algunas de las fichas destinadas a los docentes han sido objeto de polémica.

Sí, esas fichas pasan una gran cantidad de filtros, más que el café. Primero, quienes las hacemos tenemos una carrera profesional contrastada, experiencia en coeducación. También pasa el filtro del Departamento de Educación del Gobierno. Aun así, en más de 210 fichas podían haberse colado errores, de ahí que se hiciera un curso entero de pilotaje en el que las fichas fueron mejoradas por los 16 centros educativos participantes y las familias que los componen. Se informó también en el Parlamento, también a Inspección Educativa… y además con Skolae no hemos inventado la pólvora, todas las actividades que se proponen se basan en fundamentos muy trabajados en España y en el extranjero. Es un itinerario de igualdad desde los 0 años hasta los 20.

Sí, es una caza de brujas. A mí se me puede exigir que presente mi CV profesional, y está en internet. Saben nuestros nombres desde el año pasado, desde el pilotaje. Ahora bien, que se pregunte por qué asociaciones o colectivos yo participio es como si me preguntaran por mi dieta; forma parte de mi vida personal, de mi vida privada. Y aunque no tengo nada que esconder, me suena a persecución, a otra época. Los políticos deberían preocuparse por el bienestar de la gente, no de este tipo de cosas.

¿Cuáles son los perfiles profesionales de los que han creado Skolae?

Profesorado de Secundaria, de Universidad, sociólogos, sexólogos, técnicas de igualdad, psicólogas, especialistas en prevención de la violencia de género por la UNED… y sobre todo profesorado que hemos llevado a la práctica la coeducación durante muchos años, y hemos trabajado en España y Latinoamérica… somos un equipo solvente.

Los opositores al plan aducen que se inmiscuye en los valores y creencias de las familias. Por otro lado, tenemos datos como el aumento a doble dígito de las enfermedades de transmisión sexual, los embarazos no deseados…

La propia Declaración Universal de los Derechos Humanos se inmiscuye en la intimidad de las familias desde es punto de vista. Lo que tenemos que tener claro es que como sociedad tenemos que dotarnos de unas normas de convivencia para intentar solucionar los graves problemas sociales que tenemos; de ahí las leyes. Otra cosa es lo que tú enseñes en tu casa, en familia, donde efectivamente puedes enseñar cosas que estén en contra de la ley. Pero el sistema educativo está obligado a enseñar cosas que están dentro de la ley y que mejoren la convivencia. Skolae no se inmiscuye en ningún momento en las casas, no les dice a las familias cómo educar. Se dirige al profesorado y al alumnado, al profesorado sí le dice qué tiene que hacer, pues son trabajadores de la Administración, y como cualquier empresa debe darles guías. Además, la mayor parte de las familias están de acuerdo en que escuela y familia van de la mano hacia los mismos objetivos, lo que pasa es que no hacen tanto ruido. La violencia de género, la violencia sexual y la igualdad son temas importantes para el bienestar de nuestros hijos e hijas.

¿Y qué pasa con las familias que entienden esos objetivos pero discrepan con el método?

Será cuestión de hablarlo con ellas y comentarlo. Pueden educar en lo que les dé la gana. Pueden prohibir a su hija salir más allá de las 8 de la tarde, pero el sistema educativo debe abordar qué ocurre en las fiestas y cómo hacer que sean más igualitarias, aunque tu hija no pueda ir a la fiesta. No me inmiscuyo en el derecho a las familias a educar a sus hijos, pero hago reflexionar a mi alumnado sobre la forma de ser hombre y de ser mujer para que las fiestas sean un espacio de seguridad para todo el mundo. La clase política que está en contra de Skolae quiere asustar a las familias. Estamos a conseguir el voto por el miedo.

El programa se ha visto envuelto en una guerra política, y da la sensación de que lo de menos es su contenido

Desde luego, se han agarrado a una interpretación con mala intención de los contenidos porque estamos en periodo preelectoral. El año pasado se puso a prueba en 16 centro y nadie dijo nada. Se llevó al Parlamento, y fue aplaudido. ¿Por qué en ese momento no dijeron nada?

Frente a las críticas internas, el programa fue reconocido en el Congreso de Coeducación de Madrid

Sí, nadie es profeta en su tierra, parece. Pero cuidado, Skolae está siendo atacado por una minoría, lo que pasa es que gritan mucho. En el Congreso Internacional se consideró un éxito, y se dijo que era necesario un Skolae a escala de todo el Estado. La Secretaria de Igualdad, Soledad Murillo, dijo unas palabras preciosas. Recibe el apoyo de todas las personas expertas en coeducación, tanto de Navarra como de fuera. No nos dejemos obnubilar por el ruido de unos pocos.

El pilotaje incluyó al alumnado, al profesorado y a las familias

Sí, y ningún programa educativo puede darse por cerrado y acabado nunca. Deben modificarse, mejorarse con su aplicación práctica. Con el programa piloto se mejoraron algunas erratas y matices. Y según se vaya poniendo en práctica se mejorará más. Es de un cinismo tremendo decir que se está a favor de la igualdad pero en contra de un plan de coeducación. La igualdad no admite actitudes pasivas, o estás o no estás.

Parece que la escuela concertada va a lograr que no sea obligatorio el plan en todos los centros, al invocar su autonomía de funcionamiento

Hay que cambiar la normativa, se ha caído en una laguna. Está claro que los colegios concertados reciben dinero de toda la sociedad, y como reciben dinero público deberían estar obligados a hacer exactamente lo mismo que la escuela pública.