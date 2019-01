Podemos y Saturno

Saturno devorando a su hijo. Lo pintó Goya para su casa y actualmente está en el Museo del Prado. Para un niño de 8 ó 9 años, que es la edad que calculo que tenía la primera vez que me llevaron al Prado, resulta una imagen realmente impactante. Especialmente la expresión desquiciada del personaje de Saturno mordiendo un pequeño cuerpo humano. La mitología clásica asegura que Saturno se comía a los hijos recién nacidos de su mujer Rhea por temor a ser destronado por uno de ellos. Freud, mientras, relaciona el mito de Saturno con la destrucción y la melancolía, por la falta de aceptación de una pérdida irremediable. Tronos, melancolía y destrucción. Será por eso que cada vez que aparece una novedad sobre el cisma de Podemos Navarra me viene a la cabeza la mirada perdida de Saturno en mi primer encuentro infantil con él en el Prado.

Juego de Tronos es la serie favorita de Pablo Iglesias, como hizo saber cuando visitó por primera vez a Felipe VI en La Zarzuela. Tronos; ahí empieza todo. Laura Pérez llegó al suyo en 2015. Lo hizo destronando a Joan Josep Bosch, que había ejercido la regencia desde la aparición en 2014 del partido creado por Iglesias, Monedero y Errejón. Bosch desapareció de la primera línea política, pero sus partidarios llamaron entonces la atención sobre el repentino aumento de afiliación, de 2000 a 5000 inscripciones, coincidiendo con unas primarias que registraron casi 3.000 votos. Suspicacia sobre la avalancha de afiliación que la recién elegida entonces secretaria general calificó en febrero de 2015 como “un elemento muy positivo lejos de ser un elemento de sospecha”. Pérez había descartado al PSN de su política de pactos y apostaba por la fórmula que los resultados del mayo siguiente llevó al trono navarro a Uxue Barkos.

Como la historia de la lucha por el poder atestigua desde Julio César, fueron quienes alzaron a Pérez al trono en 2015 los que la descabalgaron en 2017 con un interés de la afiliación mucho menor (1.347 participantes) y una diferencia de sólo 28 votos para el nuevo rey morado, Eduardo Santos. En una estrambótica rueda de prensa junto a Santos, Laura Pérez aceptó el resultado “porque así son las reglas de la democracia”, pero solicitó una auditoría externa que finalmente no arrojó ningún resultado relevante.

En la “vieja política” se trata de escenificar deportividad en la victoria interna ofreciendo algún caramelo a quien es destronado. Dulce que generalmente se rechaza y se acaba saliendo por la puerta de atrás, como ha ocurrido recientemente con Soraya Sáez de Santamaría. “En la política española nos salen unos entierros muy bonitos”, dijo en su día Pérez Rubalcaba, enterrador enterrado. En la “nueva política” de Podemos Navarra, sin embargo, optaron por la vía que tomó Tutmosis III en el antiguo Egipto al morir su madrastra Hatshepsut, la más famosa de las mujeres faraón: borrar todo rastro del reinado anterior. Si Tutmosis ordenó borrar el nombre de Hatshepsut de los templos, a Pérez le arrebataron la portavocía en el Parlamento en un controvertido proceso reglamentario y a principios de 2018 iniciaron un procedimiento disciplinario que se saldó con su expulsión del partido. Proceso que se alargó varios meses y que fue ratificado por la Comisión de Garantías nacional, que rechazó sus alegaciones, entregadas fuera de plazo, por cierto.

La melancolía; el rechazo a aceptar la pérdida. Al poco de confirmarse la existencia del expediente contra ella, la dirección del partido solicitó a Laura Pérez la devolución del escaño parlamentario. Ella, como ocurre en el guión de la “vieja política”, dijo que no. Aduce que son los actuales dirigentes de Podemos quienes han traicionado su programa y ni ella ni sus otros tres partidarios dentro del Parlamento dejan el acta. Tras muchos pactos anti transfuguismo, libros blancos y ponencias, la realidad es que la legislación sigue amparando al tránsfuga; el escaño es suyo, no del partido con el que se presentó. Mientras que algunos de sus compañeros de escapada como Carlos Couso, portavoz oficial del grupo parlamentario, aseguran que no volverán a estar en una lista electoral, Pérez se resiste a esa proclamación. Aparece un nuevo nombre, Orain Bai, y la candidatura municipal Aranzadi habla en un documento interno de una candidatura para las forales de 2019 con sus partidarios y contando con el dinero del grupo parlamentario. Pérez sigue, no obstante, negando que vaya a montar una nueva plataforma electoral.

Destrucción. Los firmantes de la denuncia interna contra Pérez, entre los que estaban el secretario general Santos y la presidenta del Parlamento Aznárez, no calcularon seguramente la dimensión de lo que se iba a producir. Reconoce un veterano parlamentario que cuando redactaron el actual Reglamento de la Cámara buscaron castigar el transfuguismo, pero no calcularon que fueran los tránsfugas los que se hicieran con el control de un grupo como ha ocurrido. Reglamento que marca que si uno de los miembros de la Mesa de la Cámara sale de su grupo parlamentario pierde su puesto en el órgano rector. Es lo que ocurrirá con Ainhoa Aznárez, pese a que ella y su equipo sigan también en el bucle melancólico tratando de alargar la confirmación de la pérdida. Melancolía que se traduce en alargamiento del eco mediático de la destrucción.

Acontecimiento, el del hundimiento, del que los socios de Podemos pensaron que quizás podrían sacar rédito electoral y que el reciente Navarrómetro deja bastante frío. Quienes votaron a Podemos en 2015 no parecen, según ese barómetro, entusiasmados con la idea de ir a votar a otro de los socios y se quedarían en casa el 26 de mayo. Geroa Bai, EH Bildu e IE avalaron con su abstención el golpe interno de los tránsfugas. Uxue Barkos reconoció ser presidenta con un pentapartito de facto. Ahora, en el último capítulo en el que los tránsfugas han reculado en dos días del pacto inicial para evitar la crisis institucional de un Parlamento sin presidenta, quienes gobiernan Navarra comienzan a atisbar en el fenómeno la expresión desquiciada del Saturno de Goya.