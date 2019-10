El placer de estar juntos

Los suecos están más solos que la una. Este es mi escueto resumen del documental titulado 'La teoría sueca del amor' que trata sobre el origen de la soledad en esta sociedad nórdica y que se puede ver en YouTube y Filmin. Más allá de los idílicos clichés sobre los países escandinavos, el documental muestra una sociedad solitaria en la que las personas no se relacionan entre ellas y los cadáveres de los ancianos permanecen meses o años en sus casas sin que nadie los reclame.

El origen de este problema, según el documental, está causado por el plan impulsado por el Gobierno sueco en la década de los setenta sumado a los valores fuertemente individualistas de su sociedad. El Gobierno quería que los lazos afectivos entre las personas fueran libres y voluntariamente elegidos. Para ello potenció la independencia personal de cada individuo mediante un Estado que proveía las bases económicas y materiales a todos sus conciudadanos.

La teoría es perfecta, nada que objetar, pero la praxis derivó en otra cosa. El sueño nórdico del individualismo produjo monstruos. Los suecos optaron por romper los vínculos de interdependencia y liberarse de toda amarra humana para gozar de una “libertad” plena. Creyeron que ya no era necesario ni familia, ni pareja, ni amigos para sobrevivir. El lazo social se diluyó, dando lugar a una frágil coexistencia de individuos.

Pero una sociedad basada en individualidades puras, separadas de toda pulsión comunitaria, no tiene futuro. Lo expresó acertadamente José Agustín Goytisolo en su poema Palabras para Julia: “Un hombre solo, una mujer así, tomados de uno en uno, son como polvo, no son nada”.

¿Puede pasar algo parecido en nuestro país? Parece ser que el individualismo y el aislamiento social son una epidemia global y no estamos vacunados ante estas plagas. Hay indicios preocupantes de soledad en las grandes ciudades y los ayuntamientos de Madrid, Barcelona o Zaragoza ya han iniciado proyectos de prevención de la soledad no deseada. No obstante, este problema afecta más a los países nórdicos y anglosajones.

Según escribe Amador Fernández-Sabater en su recomendable texto “La revancha de los valores del sur”, el individualismo ha sido predominantemente una cultura del norte frente a una socializad del sur. En los países del sur de Europa (los llamados PIGS: Portugal, Italia, Grecia y España) la vida se da en continuidad con otros, enredada con otros. No solamente por necesidad, sino también por el placer de compartir, por el placer de estar juntos.

En Navarra tenemos también algunos datos sobre esta materia, y son positivos. Según un estudio realizado por la Asociación CoCiudadana, y titulado “La construcción social de la felicidad”, Navarra presenta los niveles más altos de felicidad de toda España, debido, entre otras causas, a su fuerte comunitarismo social. La sociedad navarra da mucho valor a las relaciones sociales, familiares y de amistad, y por eso estamos más prevenidos que otras comunidades frente a la disgregación social.

En definitiva, según nos cuentan los estudios publicados, la mejor receta contra el aislamiento y la fragmentación de la sociedad es hablar en primera persona del plural: cuidar el tejido social y familiar, practicar el apoyo mutuo, participar del lazo vecinal, sindical o asociativo; a fin de cuentas, hacer comunidad. La comunidad se convierte en una barricada hecha de afectos y cuidados que nos protege de la intemperie. Un refugio, no para ocultarse del mundo, sino para desafiarlo.

Dicho esto, a mi juicio, no creo que haya que elegir entre tener una red de protección pública o tener unas relaciones sociales enraizadas, como intenta sugerir el documental anteriormente citado. Es importante contar con un Estado de Bienestar fuerte, promover la emancipación personal, garantizar escuelas infantiles y tener una Ley de Dependencia con los recursos necesarios, pero siempre sin perder de vista el sentido del prójimo y la calidez de los vínculos sociales. Ya lo dijo Terencio: “Nada de lo humano nos es ajeno”.