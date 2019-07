Cuanto más ruido, menos ideas

"Dime a que le prestas atención y te diré quién eres" José Ortega y Gasset

Desde 2014 los trenes del AVE cuentan con vagones en silencio. En ellos todos los dispositivos electrónicos deben estar silenciados y “debe respetarse el silencio por lo que se hablará en un tono bajo”, según explica Renfe en su web. La gran acogida de esta iniciativa y las buenas cifras obtenidas en estos cinco años han impulsado la ampliación del servicio a nuevas líneas.

El éxito del vagón en silencio del AVE es una metáfora de nuestra sociedad. Una sociedad caracterizada por el ruido y que parece necesitar, cada vez más, un espacio para el silencio. Así lo dice el acertado eslogan que acompaña al vagón: “Cuando escuchas el silencio, las ideas suenan”. El silencio se ha convertido en un bien preciado porque es una de las cosas que nos permite pensar.

Necesitamos espacios y momentos de silencio en todas las esferas de nuestra vida. Eso sí, no debemos confundir silencio con aislamiento o incomunicación. No estamos solos, somos comunidad, necesitamos el contacto personal, hablar y estar juntos. Pero para pensar de forma crítica e imaginativa también necesitamos introspección; la creatividad consiste en conectar, pero también tiene algo de desconexión.

Asimismo, la práctica política necesita espacios para el silencio, el pensamiento y la generación de ideas. El Buen Gobierno requiere deliberación y debate sosegado. Una democracia de calidad exige tener políticos creativos y que dispongan de tiempo suficiente para dedicarlo a la reflexión. Innovar es pensar que algo puede ser de otro modo y preguntarse por la solución, por eso es tan importante conjugar la política transformadora con una actitud innovadora.

No obstante, la política tampoco escapa al ruido, a la cacofonía, al griterío. El ruido no sólo impide escuchar los matices, sino que quiebra la calma y la concentración que necesita la política. El ruido a veces se disfraza de información. Vivimos saturados de datos y noticias, pero no somos capaces de conectarlos entre sí y dotarlos de un sentido coherente, por lo que la información desordenada se convierte en distracción o en pura infoxicación.

El intenso ciclo electoral que hemos vivido en los últimos meses ha concluido. Sin embargo, en Navarra, seguimos con el ruido mediático propio de una campaña electoral perpetua; la posibilidad de conformar un gobierno de progreso ha desatado el ruido atronador de los sectores involucionistas. Es muy sana y necesaria la crítica, pero es dañina si supera el umbral máximo de decibelios. El ruido lo invade todo, lo anula todo.

Cuanto más ruido, menos ideas. El ruido es uno de los principales enemigos del pensamiento, y se atisban días de mucha contaminación acústica en la política navarra: ruido de titulares airados, frases altisonantes y palabras gruesas. Así pues, ante un entorno que ruge, subir al vagón del silencio es una buena opción para pensar, tomar decisiones y elegir nuestro destino como comunidad.