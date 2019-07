Los movimientos antitaurinos hacen su agosto en Sanfermines

El escaparate internacional que proporcionan los Sanfermines es aprovechado por los movimientos antitaurinos y animalistas para hacer su agosto a comienzos de julio. Casi tradicional es ya la movilización que PETA y AnimaNaturalis realizan todos los 5 de julio, que recibe siempre una generosa cobertura por parte de la prensa internacional, ya instalada en la capital navarra y ávida de historias. Este año vuelven a convocarla, y ya van 16: activistas semidesnudos se pondrán caretas de toro para escenificar los 56 astados que serán sacrificados durante la feria taurina. El movimiento goza de menos arraigo en Pamplona, pero Iruñea Antitaurina gana apoyos año tras año. El próximo 7 de julio han convocado una kalejira (desfile) para pedir el fin de las corridas de toros y reivindicar “unos Sanfermines cuya diversión no sea a costa de un espectáculo sangriento y bárbaro”.

Bajo el lema Iruñea no es taurina, es Sanferminera, el movimiento no solo recoge el sentir de una parte de la ciudadanía, sino que introduce un matiz en el debate que los diferencia de otros grupos, de tendencia más animalista: ellos sí hacen un aparte con el encierro, auténtica referencia de la fiesta en Pamplona, respecto a las corridas de toros con muerte. The running on the bulls es desde luego la razón por la que los Sanfermines son una fiesta internacional. La carrera de los mozos con los astados se produce todas las mañanas del 7 al 14 de julio entre la cuesta de Santo Domingo y la plaza de toros. 875 metros que los animales, los de cuatro patas, recorren en unos dos minutos y medio, y donde no suelen sufrir daños físicos de importancia más allá de algunas caídas, aunque cada vez menos debido al compuesto antideslizante con el que se impregnan los adoquines del recorrido.

Es el encierro el motivo principal por el que 121 medios de comunicación están acreditados para cubrir la fiesta, de procedencias tan dispares como Estados Unidos, Reino Unido, Francia, México, Alemania, Brasil, Rusia, Japón, Cuba y Corea del Sur, además de medios nacionales. Este año, la principal empresa pública de radio y televisión de Japón, NHK, va a grabar un programa especial para la televisión nacional. También el canal líder de turismo y viajes de Rusia enviará a sus equipos a hacer un reportaje sobre los encierros, según indica la Oficina Internacional de Prensa de San Fermín.

Los miembros de Iruñea Antitaurina Iban Agerri y Luisa Vallejo han ofrecido hoy una rueda de prensa a las puertas de la plaza de toros de Pamplona, que este año, por cierto, estrena fachada restaurada. Es uno de los pocos lugares de la capital navarra donde puede apreciarse un escudo municipal republicano, con castillos en lugar de coronas en la parte superior. Al parecer, fue un cambio introducido durante la II República.

Ambos han leído, en castellano y en euskera, un escrito en el que han llamado a los vecinos de Pamplona a ser "parte activa para acabar con las corridas de toros" con el objetivo de que la ciudad "avance hacia unos Sanfermines sin maltrato animal", informa Europa Press.

La plataforma ha señalado que, si bien los encierros "también conllevan un maltrato animal", estos necesitan "otro debate más calmado". También han subrayado que las peñas de San Fermín son "uno de los principales factores del cambio que tiene que haber" en las fiestas y ha esperado que poco a poco sean un "aliado" para terminar con las corridas de toros.

Protesta antitaurina en Pamplona en julio de 2018.

La campaña Sanfermin Sin Sangre de AnimaNaturalis

La campaña Sanfermin Sin Sangre de AnimaNaturales ha recabado más de 200.000 firmas contra "por el fin de las corridas de toros". Según datos seleccionados por AnimaNaturalis del Ministerio de Cultura y del sector taurino, analizados por la asociación veterinaria AVATMA, en 2018 se dio una caída del 58,4% de los festejos en plaza respecto al 2007 y del 2,1% respecto al 2017 y también el número de encierros y otros festejos populares disminuyó respecto a años anteriores.

Según el informe, solo el 9,5% de la población asistió a algún espectáculo taurino en el periodo 2014-2015 (último año en que se realizó esta pregunta en el estudio anual de consumo cultural en España), y 2 de cada 10 de esos espectadores lo hizo con una entrada gratuita, remarcan desde la plataforma antitaurina. También destacan que un 90,5% de españoles no asistió a ningún festejo. Entre los motivos que exponen para no hacerlo, el 40% adujo no tener interés alguno en la materia y el 20% que, directamente, no lo entendía.

El mismo estudio indica que el 80% de los espectáculos taurinos en España se concentran en las provincias de Madrid, Toledo, Salamanca, Ávila y Cuenca, y que hay diez otras provincias donde no se ha celebrado ninguno. En la actualidad, tres comunidades autónomas ya consideran abolidas las corridas de toros: Catalunya, Canarias e Islas Baleares.Con todo, AnimaNaturalis calcula que más de 9.000 toros morirán y más de 50.000 serán alquilados para ser “explotados” en festejos populares, “cuyo destino será igualmente la muerte, este año o los siguientes”, denuncian.