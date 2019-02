EH Bildu ve "tocada" la relación con Orain Bai por "un problema de credibilidad"

El portavoz de EH Bildu, Adolfo Araiz, ha afirmado que "la relación política" con Orain Bai "está tocada" después de que los cuatro miembros de este grupo se ausentaran del último pleno del Parlamento en el momento en el que se iba a votar la reforma del reglamento del Legislativo, una reforma que inicialmente sí habían respaldado y firmado.

"La palabra dada es más que suficiente y si además es firmada y no se cumple, es un problema de credibilidad", ha dicho Adolfo Araiz, a preguntas de los periodistas al término de la reunión de la Mesa y Junta de Portavoces del Parlamento de Navarra.

En todo caso, ha explicado que esto no ha impedido que todos los grupos del cuatripartito hayan firmado una proposición para modificar la ley foral de subvenciones con el fin de introducir determinados controles a las empresas que reciban ayudas públicas.

Adolfo Araiz ha indicado que "creemos en lo que se nos ha planteado, nos parece positivo y vamos a respetar esa palabra, independientemente de que vuelva a suceder que Orain Bai no sea capaz de respetar algunas de las palabras dadas y firmadas". "No creo que nos hagan falta notarios para tener que entendernos", ha indicado.

Por su parte, el parlamentario de Orain Bai Carlos Couso ha justificado su rechazo a la reforma del reglamento porque a lo largo de la legislatura "se ha incumplido el reglamento y lo han incumplido nuestros socios", en referencia a la decisión de la Mesa del Parlamento de rechazar el escrito presentado por Orain Bai para expulsar a los parlamentarios de Podemos del grupo que comparten.

En todo caso, ha dicho que "no podemos firmar la paz con EH Bildu porque no hemos estado nunca en guerra". "Hemos tenido nuestras diferencias con Bildu como las hemos podido tener en más ocasiones con Geroa Bai o con Izquierda-Ezkerra en algún punto concreto". "Somos cuatro socios distintos, hay un acuerdo común, pero eso no quiere decir que seamos iguales, en este caso ha habido una diferencia muy gorda pero no somos rencorosos ni le pasamos cuentas a nadie", ha indicado.