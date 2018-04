Enrique Goñi insiste en que Caja Navarra "no ha desaparecido" y reivindica su “radical honradez”

El exdirector general de Caja Navarra, Enrique Goñi, comparece ante la comisión de investigación del Parlamento de Navarra que investiga el devenir de la entidad financiera sin variar un ápice su versión de los hechos: mantiene que Caja Navarra “no ha desaparecido, sino que se ha transformado” y proclama su “radical honradez”, demostrable a su juicio por la instrucción judicial y los informes de la UDEF.

La comisión de investigación, que ha comenzado a las 9.15 horas de la mañana, ha sufrido un receso en el que el presidente, el parlamentario de Geroa Bai Unai Hualde, ha pedido a Goñi que ordenase sus papeles y evitase extenderse en las consultas para responder a las preguntas y agilizar así el interrogatorio.

Pese a que la “transformación” de Caja Navarra puede ser cierta desde un punto de vista jurídico, no lo es en el bancario, puesto que la entidad se integró en 2010 en el grupo Banca Cívica -que formó junto con Caja Canarias, Caja de Burgos y Cajasol- y posteriormente fue absorbida por Caixabank el 23 de marzo de 2012.

Los parlamentarios de la comisión de investigación tratarán de conocer por qué se tomó la decisión de la fusión fría con cajas que tenían más exposición al mercado inmobiliario, con activos tóxicos, como Caja de Canarias y Cajasol de Andalucía. Un movimiento que constituyó el inicio de la pérdida de soberanía de Caja Navarra, para terminar finalmente disuelta en el conglomerado Caixabank.

Hasta el momento, Enrique Goñi ha afirmado que en la entidad financiera "no ha habido excesos, no ha habido excesos inmobiliarios, no ha habido excesos en prejubilaciones, y no ha habido excesos en expansiones".

Goñi, que comparece voluntariamente para “contribuir al esclarecimiento de los hechos investigados”, mantiene que Caja Navarra "no quebró". "Cabría decir que el sistema de cajas se ha disuelto, eso sería veraz. Caja Navarra se ha transformado, es la única realidad, otras cajas no se han transformado, se han liquidado, han quebrado, pero esta no", ha señalado.

Además, ha destacado que "no se ha perdido el dinero de los navarros, los navarros que invirtieron en acciones estamos ganando dinero y los navarros tienen mucho más que garantizados sus depósitos, ha habido plena continuidad".

Enrique Goñi ha afirmado, "como síntesis de que no ha habido excesos", que un informe del Banco de España dirigido a la Fiscalía señala que Caja Navarra tuvo "un mejor comportamiento" respecto al sector y "ello a la vista del peso de la financiación mayorista en su estructura de recursos, el peso de la morosidad, su grado de eficiencia operativa, la proporción de gastos de funcionamiento o el margen de explotación recurrente".

Así, Enrique Goñi ha señalado que Caja Navarra "no solamente no ha hecho excesos sino todo lo contrario". Además, ha destacado que los habitantes de Navarra "son los que más obra social reciben per capita" y, respecto al patrimonio que tenían las cajas españolas, la de Navarra está entre la séptima y la octava de una lista de 42.

Tras ello, Enrique Goñi se ha preguntado "en qué ha empeorado exactamente la transición" de Caja Navarra a Banca Cívica y posteriormente a CaixaBank.

Dietas “reales”

Asimismo, ha señalado que el pago de dietas a diversos cargos políticos fue por la asistencia a reuniones que "se celebraban y que existían", por lo que el pago fue "conforme", según ha señalado, refiriéndose al auto de archivo de esta causa por parte del Tribunal Supremo. "Obedecían a una reunión real, sobre una prestación real, con unos contenidos reales".

Además, sobre el recorrido judicial de diversas demandas judiciales relacionadas con Caja Navarra, Enrique Goñi ha señalado que "en cinco años y medio no me ha llamado a declarar nadie" y ha señalado que "gracias a la instrucción judicial y a los informes periciales de la UDEF yo puedo proclamar mi radical honradez".

"Organismos públicos y funcionarios del Estado, policías, inspectores del Banco de España y jueces nos han mirado por todos los lados y no hay nada, no puede haber nada", ha asegurado.

Enrique Goñi ha afirmado que el Banco de España "estaba muy encima" de la entidad financiera y ha señalado que durante su mandato de diez años el organismo realizó dos inspecciones y emitió 24 informes de seguimiento sobre Caja Navarra.

Por contra, sobre la labor inspectora del Gobierno de Navarra, Enrique Goñi ha señalado que desde 1982 "no ha inspeccionado jamás a Caja Navarra, entre otras cosas porque desde 1982 ha delegado estatutariamente la inspección en el Banco de España".

Sin sobresueldos

Por otro lado, Enrique Goñi ha asegurado que no tiene "constancia de sobresueldos" en Caja Navarra. "No hay sobresueldos. Hay sueldos. No hay sueldos adicionales. Hay retribuciones, se llaman salarios. Esto es lo que ha existido en la CAN", ha destacado.

Del mismo modo, también se ha referido a viajes organizados por Caja Navarra a través del foro de empresas Viálogos, unos viajes que ha justificado en el deseo de la entidad financiera de crecer en banca de empresas.

"Sin perjuicio de hacer muy buena banca de particulares, queríamos crecer en banca de empresas, queríamos ser la caja de las empresas. Creamos un foro en el que nos reunimos dos veces al años con 200 o 300 empresarios y pasamos un día hablando de economía. Eso cuesta una comida y un aperitivo. Aprovechamos esos foros para presentar cinco o seis productos de banca de empresa", ha explicado.

Además, ha asegurado que para "reforzar" estos encuentros se organizaron viajes con 100 o 150 personas una vez al año a lugares en los que Caja Navarra tenía corresponsalías "fuertes", como Londres París o Berlín. "Llegamos un viernes al mediodía, trabajamos el viernes a la tarde enseñándoles qué servicios se dan, el sábado estábamos por la ciudad y el domingo, vuelta. Estos son los viajes desmesurados", ha señalado.