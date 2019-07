Maya anuncia una "reflexión" sobre el programa de Sanfermines debido a la menor afluencia

El alcalde de Pamplona, Enrique Maya, ha destacado el "buen ambiente" en el que se han desarrollado los Sanfermines de 2019, "unas estupendas fiestas, alegres, divertidas, sanas y seguras", y que han congregado a 1,33 millones de personas en los actos del programa oficial, una cifra un 11 por ciento inferior a la del año anterior, por lo que ha anunciado una "reflexión" en torno al programa. "Se abre un periodo de reflexión hasta los siguientes Sanfermines sobre el contenido de ese programa para hacerlo más atractivo y que acudan más personas", ha destacado Maya en la rueda de prensa en la que ha hecho balance de las fiestas.

Apenas 12 horas después del Pobre de Mí, Enrique Maya ha presentado los principales datos de los Sanfermines, que han dejado 1,1 toneladas de basura recogidas por los servicios de limpieza, 13.800 corredores en los encierros y un 94 % de ocupación hotelera en el centro de la ciudad.

Se ha producido un incremento del 8,7 % en la recogida de residuos. La mayor generación de basura se debe básicamente al fuerte incremento del vidrio, que sube un 17,5 %, ya que se reduce tanto la basura de contenedores como la del barrido en la calle. El hecho de que los Sanfermines hayan tenido dos fines de semana con mayor afluencia de visitas y las altas temperaturas están detrás del incremento del uso del vidrio.

Pese a la mayor presencia de personas en las calles, se han mantenido los índices de seguridad, según ha destacado el Ayuntamiento.

Dos denuncias de agresión sexual

No obstante, el alcalde ha informado de que se han registrado dos denuncias por agresión sexual, una por unos hechos ocurridos en la noche del 6 al 7 de julio, y la otra, comunicada el 12 de julio, sin que por el momento haya detenidos. El alcalde ha señalado que es "una noticia lamentable, pero no debemos dejar que empañe el buen hacer y el buen comportamiento en general de nuestras fiestas". "'No es no' en Pamplona, en el resto de ciudades, en Sanfermines y en todas las demás fiestas y durante todos los días del año. Vamos a seguir trabajando hasta conseguir erradicar de manera definitiva este tipo de agresiones", ha destacado.

Durante las fiestas se han interpuesto también diez denuncias por presuntos abusos. El punto de información contra las agresiones sexistas de la plaza del Castillo ha atendido a 14.375 personas que han acudido a informarse, se han recogido 31 incidencias y se ha activado en una ocasión el protocolo del servicio de acompañamiento.

Encierros

También se ha referido Enrique Maya al desarrollo de los encierros, tras la queja de algunos corredores por unas carreras en las que los cabestros llevaron muy arropados y a fuerte velocidad a los toros. "Lo que ha ocurrido en los últimos encierros ha desmentido ese temor a que los encierros fuesen para siempre muy diferentes a lo que habíamos conocido. Ha habido carreras espectaculares, se ha podido correr delante de los toros e incluso hemos visto ese tremendo Miura rezagado que ha permitido carreras delante del toro", ha señalado.

En todo caso, ha asegurado que está "dispuesto a debatir sobre el encierro y cuestiones que puedan significar una mejora, pero siempre desde lo que es la obligación municipal de primar por encima de todo la seguridad de los corredores y que el encierro sea lo que tiene que ser, que es trasladar los toros desde el corral de Santo Domingo hasta la plaza, pero queda abierto ese debate para intentar mejorar todo aquello que sea necesario".

Durante las fiestas casi se han multiplicado por cinco las sanciones impuestas por incumplir la ordenanza del encierro. Este año se ha sancionado económicamente a 25 personas (el año pasado fueron 6), principalmente por tomar imágenes dentro del recorrido del encierro o por tocar a las reses. En total, en los encierros de estas fiestas han participado 13.800 personas, un 2% menos que el año anterior. Los domingos 7 y 14 de julio fueron los días más concurridos y los dos únicos en los que se superaron los 2.000 participantes, con 2.300 y 2.100 personas, respectivamente.

El forcejeo de la ikurriña

Por otro lado, el alcalde ha sido crítico con el intento de Geroa Bai y EH Bildu de exhibir la ikurriña en el balcón de la Casa Consistorial durante el lanzamiento del chupinazo y ha afirmado que esos grupos tenían "un objetivo político, no pasamos por ahí y se actúa para evitar el incumplimiento de la ley".

Se han producido cinco denuncias por lesiones relacionadas con el forcejeo que hubo en el balcón. Tres han sido presentadas por policías municipales (una por un mordisco y otras dos por contusiones), otra por la concejala de Navarra Suma Carmen Alba y otra por la concejala de EH Bildu Maider Beloki. El alcalde ha felicitado a la Policía Municipal por su "trabajo en ese momento tan complicado".

Además, respecto a los insultos contra UPN en la proceso de San Fermín en el tramo de la calle Curia, Enrique Maya ha afirmado que no va a "permitir que se convierta en normal algo que no es en absoluto normal y es que los concejales elegidos por el voto de los ciudadanos tengamos que estar soportando la presión, el odio, los insultos e incluso los intentos de agresión por parte de los más radicales".

"Vamos a seguir trabajando para que la procesión empiece y termine en la catedral, y arbitraremos todos los medios legales a nuestra disposición, policías, jueces, todo lo que permite la legalidad vigente, para lograr que los radicales no actúen como actúan", ha señalado, explicando que se revisarán las grabaciones de vídeo para comprobar si ha habido personas que "han intentado poner en riesgo la seguridad de las personas que estamos ahí".

2.005 denuncias, el 60 % por hurtos

Las fiestas han concluido con un total de 2.005 denuncias atendidas por todos los cuerpos de seguridad, un 5 % más que en los Sanfermines del pasado año, cuando se registraron 1.906. Más de la mitad de esas denuncias, 1.279 (el 63 % del total) tuvieron que ver con hurtos, que se incrementaron ligeramente (1.219 en 2019). Han descendido los robos con fuerza (de 103 a 70) y han aumentado los robos con violencia (de 33 a 45) y los delitos de lesiones (de 48 a 63).

Por otra parte, se ha realizado un esfuerzo especial para no permitir la implantación de puestos de venta ambulante no autorizada en las calles durante las fiestas. Los días previos se trabajó en materia de prevención policial e inteligencia, y durante Sanfermines con una importante presencia policial. Además, se han realizado 79 decomisos, lo que supone un 25 % más que los realizado el año pasado. Los principales objetos decomisados han sido comestibles y bebidas (32), con el objetivo de garantizar las condiciones sanitarias. También se han abierto 12 diligencias judiciales contra la propiedad industrial.

El balance sobre las actuaciones de Policía Municipal también recoge que se han realizado más de 6.000 pruebas de etilometría de las que 38 han sido positivas con denuncia administrativa, un 0,6 % de las realizadas, y 7 con tramitación al Juzgado. Respecto a las pruebas de detección de drogas, se realizaron 20 con 2 positivas, con denuncia administrativa. Se han registrado 35 accidentes, de ellos 3 atropellos, con 7 heridos leves y 3 heridos graves.