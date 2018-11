El Molino de Urdániz de David Yárnoz consigue la cuarta estrella Michelin para Navarra

Navarra suma una nueva estrella Michelin a las tres que ya tenía. El restaurante El Molino de Urdániz de David Yárnoz ha conseguido su segunda estrella en la gala celebrada este miércoles en Lisboa. Además Europa y Rodero mantienen sus estrellas para sus restaurantes de Pamplona.

Uno de los grandes ganadores de 2018 ha sido el cocinero guipuzcoano Martín Berasategui que ha recibido dos nuevas estrellas de la Guía Michelín, una para el eMe Be Garrote de San Sebastián y otra para el Oria de Barcelona, con lo que suma 10 "brillos" en total. Cinco son las estrellas que ya tiene Eneko Atxa al recibir la primera para el Eneko Bilbao, e l restaurante del Palacio Euskalduna en la capital vizcaína.



La Guía Michelin España y Portugal 2019 premió a otro restaurante vizcaíno, el Etxanobe Atelier (Bilbao), distinguido con una estrella, por su creatividad y "ánimo de sosprender", mientras que el Zaldiarán de Vitoria ha perdido la estrella que poseía.



España suma un nuevo tres estrellas con Dani García Restaurante (Marbella, Málaga) en la Guía Michelin España & Portugal 2019, que también otorga la segunda estrella a cuatro restaurantes y la primera a 25.



Los nuevos "biestrellados" son Cocina Hermanos Torres en Barcelona, de los mediáticos gemelos Sergio y Javier, que conservan así la calificación lograda en el ya cerrado Dos Cielos; El Molino de Urdániz en Urdaitz (Navarra); Ricard Camarena Restaurant en Valencia y Alma (Lisboa).



Veinticinco restaurantes logran su primera estrella en Madrid (la que más consigue en esta categoría, cinco), Andalucía, Cataluña, Comunidad Valenciana, País Vasco, Castilla La Mancha, Castilla y León, Galicia, La Rioja y Aragón, además de en Sintra, Bragança y Guimarães en Portugal, de forma que la guía contempla 190 establecimientos con esta categoría.



A pesar del nuevo "triestrellado", España se mantiene en los once en esta categoría -ninguno en Portugal- por el cierre el pasado octubre de Sant Pau, de Carme Ruscalleda en la provincia de Barcelona.



En este selecto club continúan los restaurantes vascos Arzak, Akelarre, Martín Berasategui y Azurmendi.



El marbellí Dani García, con más de 20 años en la profesión, se convierte en el primer "triestrellado" de Málaga y en el segundo de Andalucía -el año pasado la consiguió Aponiente (Cádiz)- gracias a una cocina contemporánea que bebe de la tradición andaluza.



De los hermanos Sergio y Javier Torres destacan los inspectores que han integrado los fogones en la experiencia culinaria del comensal al convertir su restaurante en "una gran cocina abierta con mesas", y de David Yárnoz, que "a base de talento y personalidad desarrolla una cocina creativa que exalta los productos de proximidad de Navarra" en Molino de Urdániz.



Sobre el "original" restaurante Ricard Camarena de Valencia, que se mudó al Bombas Gens Centre d'Art, alaban una cocina con predominio vegetal gracias al trabajo que de desarrolla con agricultores de su entorno.



En Portugal, Henrique Sá Pessoa, de Alma, ubicado en el lisboeta barrio de Chiado, les ha "cautivado" con una propuesta "muy técnica, divertida y repleta de matices", con bocados que les han llevado a "viajar en el tiempo y en el espacio" porque se arraigan en la tradición e incorporan sabores de otras latitudes.



En la gala celebrada hoy por primera vez fuera de España, en el Pavilhão Carlos Lopes de Lisboa y con presencia de varias autoridades lusas, el director de la Guía Michelin España & Portugal, José Vallés, ha destacado que tres de las primeras estrellas se vayan a lugares abiertos "por chefs ya consagrados", como Martín Berasategui, que suma diez "brillos".



Las otras dos son para Eneko Bilbao, de Eneko Atxa, cuyos restaurantes suman ya cinco estrellas, y para Terra de S'Agaró (Girona), de Paco Pérez, quien tiene dos en Miramar, en la localidad gerundense de Llançà.



Vallés también ha subrayado que cinco de esos nuevos "macarons" van para Madrid, que ha hecho de la "diversidad una de sus señas de identidad": Yugo, La Tasquería, Clos Madrid y El Corral de la Morería Gastronómico se estrenan, mientras que El Invernadero de Rodrigo de la Calle la conserva en su reciente traslado a la capital desde Collado Mediano.



La publicación fija además "nuevos enclaves de interés gastronómico" como la Costa Blanca de Alicante, y concretamente Calpe, que suma ya tres restaurantes estrellados con la incorporación de Beat y Orobianco a Audrey's by Rafa Soler. También en Alicante se reconoce a un lugar centenario, El Xato de La Nucía por evolucionar y enriquecer el recetario alicantino tradicional.



La propuesta "arraigada y actual" con pocos ingredientes y mucha técnica de Bagá en Jaén, la "original fusión" entre la gastronomía francesa y la andaluza de LÚ Cocina y Alma en Jerez (Cádiz), la cocina marina de La Barra de Carles Abellán (Barcelona), la creativa "con ánimo de sorprender" de Etxanobe Atelier (Bilbao) y la de secano de Trivio (Cuenca) consiguen el primer "macaron".



También Pablo (León) con su cocina leonesa de vanguardia, Ikaro, en Logroño (La Rioja), por su "visión muy moderna de la gastronomía riojana"; A Tafona, en Santiago de Compostela (A Coruña), con huerto propio que nutre una cocina moderna de base regional; El Molino de Alcuneza, cerca de Sigüenza (Guadalajara), y su apuesta por los productos serranos y Cankook (Zaragoza) con una gastronomía creativa y divertida.



En Portugal, Midori (Sintra) se convierte en el primer restaurante de cocina japonesa en conseguir una estrella, al que se suman "pepitas de oro gastronómicas" como G Pousada (Bragança), donde se pone en valor la cocina moderna de la región de Tras-os-Montes, y A Cozinha de Guimarães, que destila equilibrio y sensibilidad.