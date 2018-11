El Parlamento rechaza que se devuelvan las retenciones de IRPF pese a un voto discrepante de Podemos-Orain Bai

El pleno del Parlamento de Navarra ha rechazado este jueves dos proposiciones de ley foral, una presentada por UPN y la otra por el PPN, que tenían como objetivo que el Gobierno de Navarra devolviera las retenciones de IRPF practicadas en los últimos años en las prestaciones por maternidad.

Las leyes no han prosperado, pese a que la parlamentaria de Podemos-Orain Bai Fanny Carrillo se ha desmarcado del sentido del voto del cuatripartito.

Así, UPN, PSN, PPN y Fanny Carrillo han apoyado las dos leyes sumando un total de 25 votos, lo que ha provocado una situación de empate con los otros 25 votos que sumaban Geroa Bai, EH Bildu, los restantes parlamentarios de Podemos-Orain Bai e Izquierda-Ezkerra.

Ha sido necesario repetir las votaciones en tres ocasiones. Al reiterarse la situación de empate, las leyes han decaído.

Durante el debate, el portavoz de UPN, Javier Esparza, ha afirmado que devolver las retenciones "haría justicia y repararía una posición de desigualdad de las madres navarras con respecto al resto de madres de España". Además, ha defendido que "no hay nada más social que devolver a familias trabajadoras de esta comunidad 45 millones de euros para que sigan sacando adelante a sus hijos". A continuación, ha apelado a Podemos-Orain Bai para que apoyara la ley, porque este colectivo de madres son "la gente que ese grupo vino a rescatar". Por ello, UPN ha presentado una enmienda a su propia ley para que las prestaciones quedaran exentas solo entre 2014 y 2018, de forma que a partir de 2019 entraría en vigor la deducción progresiva, fórmula que sí apoyó Podemos-Orain Bai y que fue aprobada recientemente en el Parlamento.

La portavoz del PPN, Ana Beltrán, ha afirmado que la devolución de las retenciones es "de justicia social y fiscal" y ha criticado que "las madres de Navarra son las únicas de España a las que no se va a devolver el dinero retenido". "Sí hay dinero para regar la promoción de sus asuntos identitarios, pero para devolver a las madres navarras el dinero retenido no hay dinero, es una auténtica vergüenza", ha censurado, para señalar que "las madres navarras ya son las únicas de toda España cuyas prestaciones por maternidad no están exentas de pagar el IRPF". En este sentido, la iniciativa del PPN pedía que las prestaciones por maternidad quedaran exentas con carácter retroactivo desde 2014.

En contra de las dos iniciativas, el parlamentario de Geroa Bai Jokin Castiella ha afirmado que "el debate no es sobre las prestaciones por maternidad, el debate está en el fondo de la cuestión, está en qué consideramos más justo, en la equidad versus la inequidad". "UPN y PPN se ponen chaquetas socialdemócratas cuando realmente no lo son y lo hacen con objetivos completamente electoralistas, que son los de regalar dinero y rebajar impuestos, curiosamente en periodos preelectorales. Cualquier medida fiscal no puede ser flor de un día", ha afirmado, para defender "la seguridad jurídica" y la deducción aprobada por el Parlamento.

Por parte de EH Bildu, Adolfo Araiz también ha defendido que el Parlamento de Navarra aprobó recientemente las deducciones para las prestaciones a partir de 2019, lo que "supone que estamos ejerciendo nuestra capacidad de decisión fiscal". "¿Para que queremos autonomía fiscal si lo que queremos es copiar palabra por palabra lo que dice la norma estatal? ¿Para qué queremos Convenio Económico si vamos a copiar la legislación del Estado? Con ese argumento modificaríamos todo lo que hemos hecho en IRPF, en Patrimonio, en Sociedad. El debate sobre la foralidad en este tema es muy importante", ha destacado.

También en contra de las dos iniciativas, la parlamentaria de Podemos-Orain Bai Laura Pérez ha afirmado que las propuestas de UPN y PPN "no están planteadas para las mujeres pobres y no podemos olvidar que los que hacen estas propuestas son los mismos que han llevado a 83.000 personas a estar en riesgo de exclusión en Navarra, son sus políticas económicas las que han hecho que uno de cada tres hogares con niños estén en riesgo de pobreza". "En estas madres ustedes no piensan", ha dicho, para afirmar que si se aprobara la devolución de las retenciones "tendríamos 45 millones de euros menos que habría que recortar de otras cosas".

La parlamentaria del PSN Ainhoa Unzu ha señalado que el impuesto de las hipotecas se ha modificado "casi de forma inmediata" y ha pedido al cuatripartito que sea "coherente consigo mismo". "Tienen una vara de medir con las hipotecas y otra con el IRPF de maternidad. Están utilizando el mismo argumento para unas cosas a favor y para otras en contra", ha indicado, para apelar a que Podemos e I-E al menos se abstuvieran para facilitar la aprobación de las normas. "Tienen la oportunidad de actuar con justicia o de ser corresponsables de que las madres navarras sean las únicas de todo el país de que no cobren", ha dicho.

Por último, el parlamentario de Izquierda-Ezkerra José Miguel Nuin ha afirmado que, con la aprobación de las deducciones a partir de 2019, el cuatripartito "ha utilizado el autogobierno fiscal de Navarra para recuperar un beneficio fiscal que UPN, PSN y PP retiraron en 2012". "No existe ninguna doctrina del Tribunal Supremo que diga que el beneficio fiscal aplicable a las prestaciones deba ser la exención", ha afirmado. Además, ha señalado que el principio de "seguridad jurídica" impide modificar la normativa con cuatro años de retroactividad.