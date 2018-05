Riezu cree que el paso de CAN a CaixaBank "fue bueno", aunque fuera "un rescate" a precio "muy bajo"

"La operación tuvo un precio que, con arreglo a los datos contables, fue probablemente acertado, pero si hablamos de lo que en el caso de Caja Navarra pudo corresponder por la cuota de mercado que había en Navarra y la red de oficnas, el precio fue muy bajo", ha señalado Riezu, en la segunda sesión de su comparecencia en la comisión de investigación sobre Caja Navarra en el Parlamento foral.

El exdirector general ha señalado que la integración de la entidad en Banca Cívica fue "negativa", especialmente cuando se sumó a este proyecto CajaSol, que ha calificado como "una losa que quizá otros no quisieron".

"Cuando entramos en CaixaBank, a lo mejor fue un acierto. Con unos recursos propios en Banca Cívica que tendían a cero, la operación fue buena aunque supusiera un rescate de Caja Navarra", ha indicado.

A lo largo de su comparecencia, Lorenzo Riezu se ha referido a la gestión de Enrique Goñi, su sucesor en el cargo, para señalar, a preguntas de UPN, que no puede "negar que el señor Goñi hiciera cosas bien". "No me pida que las enumere, porque puede ser tan difícil como que él respondiera a la enumeración de las cosas que había hecho mal en su periodo, sobre lo que también se le preguntó y creo que no dijo nada", ha indicado.

El exdirector general ha señalado que "todos en nuestra trayectoria profesional hemos hecho cosas bien, cosas menos bien y alguna cosa mal probablemente". "Creo que Goñi habrá tenido también sus aciertos, que no los voy a discutir, y yo he puesto acento en lo que en el periodo 2002-2009 fueron acciones equivocadas y caso por caso las puedo ir justificadno por cifras", ha señalado, para citar por ejemplo "las prejubilaciones o la expansión".

Por otro lado, ha reconocido que no se puede hacer un análisis de aquellos años sin tener en cuenta aspectos como los cambios regulatorios, pero ha afirmado que hay que analizar "qué se ha podido hacer antes para llegar en otras condiciones a los momentos más difíciles de la nueva regulación, que empieza prácticamente en el año 2011".