UGT llama al Gobierno de Navarra a "agilizar" el plan de empleo, que está en una situación de "dificultad"

El secretario confederal de Acción Sindical de la UGT, Gonzalo Pino, ha llamado al Gobierno de Navarra a que "agilice" el plan de empleo, que en este momento está en una situación de "mayor dificultad", y ha considerado que "sería una obcecación" por parte del Ejecutivo foral "no querer ir avanzando" en este tema.

"El diálogo social es lo que tiene que permitir avanzar a las sociedades y buscar el equilibrio entre los sindicatos, la patronal y el propio Gobierno", ha destacado Pino, quien ha pedido al Ejecutivo que "siga en la senda del diálogo social" y no "lleve a una situación donde se pueda producir el conflicto".

El secretario confederal de Acción Sindical de UGT ha ofrecido este martes en Pamplona una rueda de prensa junto al secretario general del sindicato en Navarra, Jesús Santos, para valorar las negociaciones del Acuerdo Nacional por el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC), una herramienta que "ha permitido salvar a una gran mayoría de empresas en este país en el periodo de crisis y salvar una parte muy importante de empleo".

Según ha expuesto el dirigente sindical, "en este momento la realidad que tenemos con el Gobierno es lenta en cuanto a los procesos de negociación", si bien ha expresado la disposición del sindicato a negociar. En su opinión, "la realidad que está viviendo este Gobierno en esta etapa, acorralado por la corrupción, ayudará a que al menos se produzca el diálogo social que no se ha producido hasta ahora".

"Le conviene y lo va a buscar porque no en mucho tiempo estaremos en un proceso electoral", ha expuesto Pino, para agregar que "si el Gobierno tiene la intención de abrir el diálogo social, tiene la intención de hablar de la igualdad, la brecha salarial y de las distintas modalidades de contratación, estamos dispuestos a hablar". "Pero el Gobierno tiene que pensar que la reforma laboral es el crimen más grande que se ha cometido contra la clase trabajadora", ha subrayado.

A su juicio, el Gobierno central "debería hacer una reflexión y retirar la reforma laboral" para "desde ese cero empezar a hablar con los agentes sociales".

En cuanto al Acuerdo Nacional por el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC), Gonzalo Pino ha recordado la propuesta que lanzaron UGT y CCOO para la recuperación del poder adquisitivo y ha advertido de que "si no somos capaces de ponernos de acuerdo y de que la patronal entienda que tiene más que suficientes herramientas de flexibilidad para que las empresas funcionen, seguramente llegaremos a un conflicto, de imprevisibles consecuencias".

A este respecto, ha avanzado que "si a finales del mes de mayo no encontramos vías de encuentro empezaremos a movilizar y a generar la confrontación necesaria con la patronal". "Veremos qué ocurre con el Gobierno en la medida que se vaya avanzando o no. Si las pensiones continúan en la misma situación y no se da respuesta a las mujeres y a los jóvenes entraremos en otro escenario de mayor dificultad", ha advertido.

EL 90% DE LOS TRABAJADORES, CUBIERTOS POR UN CONVENIO COLECTIVO

Por su parte, el secretario general de UGT de Navarra, Jesús Santos, ha hecho un balance "positivo" del trabajo que está realizando el sindicato en la Comunidad foral en relación con la negociación colectiva y los convenios firmados. Y ha destacado que al finalizar el 2017 "más del 90% de los asalariados navarros están cubiertos por un convenio colectivo".

En este sentido, ha puesto en valor que "en estos convenios conseguimos el mayor incremento salarial medio de toda España, un 1,9%; además de la segunda menor jornada laboral anual, con 1.704 horas, aproximadamente unas 30 horas menos que la media pactada a nivel nacional".

Igualmente, el dirigente sindical ha resaltado que en 2017 "también hemos logrado que estén vigentes 31 convenios sectoriales de ámbito autonómico" y ha recordado que "recientemente hemos alcanzado un preacuerdo en el convenio de Construcción de Navarra, que afecta a 16.000 trabajadores". Además, según ha explicado, "estamos trabajando en la negociación del convenio del metal que rige las condiciones de trabajo de más de 40.000 trabajadores en la Comunidad foral".

No obstante, Santos ha reconocido que "tenemos algún hándicap que estamos hablando y negociando para sacarlos adelante", ya que "tenemos bloqueados fundamentalmente dos convenios, el de transporte de mercancías y comercio textil, que afectan aproximadamente a unas 7.500 personas".

Por otro lado, ha afirmado que ante "la dificultad que estamos viendo a nivel estatal" de poder sacar adelante un acuerdo por el empleo y la negociación colectiva que "nos cubra", el sindicato en Navarra hará "todo el esfuerzo por sacar adelante un acuerdo intersectorial para la Comunidad foral", un pacto que "estamos acordando CCOO, UGT y la CEN".

"Vamos a ver si somos capaces de llevarlo a efecto. En Navarra tenemos la experiencia de que hemos sido capaces de llegar a acuerdos para tener un marco de negociación", ha subrayado.