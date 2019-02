Acude a votar, sí o sí

Ante la avalancha de citas electorales que se nos viene encima, cabría destacar la importancia que en estos momentos tiene el hecho en sí de ir a votar, sobre todo en la parte que toca a los inmovilizados de la izquierda, si los electores deciden quedarse en casa y vuelve a ganar la derecha en este país, lo que ocurrirá será que los pocos derechos que nos van quedando los perdemos definitivamente y entonces no valdrán lamentaciones, como paso en Andalucía al día siguiente de sus comicios electorales, en que la gente gritaba en las calles y plazas su NO contra las políticas de la ultraderecha, para no lamentarnos es de vital importancia movilizarse y acudir a votar en masa, porque la derecha con el poder en la mano podrá "machacarnos" a placer a las gentes de las mal llamadas clase media y baja.

Tenemos la oportunidad de seguir adelante con un gobierno progresista liderado por el PSOE y Unidos Podemos con el apoyo inestimable de los partidos nacionalistas, porque si no se hiciera así y pensáramos cada uno en nuestros propios intereses entonces la derecha conseguirá su propósito de acabar lo que M.Rajoy y Aznar empezaron y que no es otra cosa que aplicar sus políticas neoliberales y reaccionarias que acabaran por llevarse por delante la poca dignidad que nos queda y no se conseguirá nunca tener una justicia acorde con un sistema democrático moderno, la corrupción seguirá campando por cada rincón, la salud, la sanidad pasaran a manos de los lobbies de los paraísos fiscales junto con la dependencia, el aborto, las ayudas sociales y demás temas que configuran el sistema de bienestar que podrían desaparecer a manos de esta derecha rancia y reaccionaria que no sabe otra que insultar, enfrentar y manipularlo todo para sus intereses y el de sus amos.

No puede caer en manos de Casado, Rivera y el vividor Abascal todo nuestro sistema, porque son gente sin preparación y sin escrúpulos manejados por el gran poder de este país que lo maneja todo a su antojo.

Dicho todo esto no nos queda otra cosa QUE SALIR A VOTAR en cada pueblo, cada ciudad y cada rincón de este maravilloso país.

Ánimo y venceremos.