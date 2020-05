¿Madrid en la fase 1?

Mi nombre es Leticia Saharrea y soy socia de eldiario.com. Soy Argentina y vivo en Madrid desde hace 16 años, ya puedo decir que soy madrileña orgullosa de mi ciudad. Ya hace mas de 2 meses me he contagiado de coronavirus y desde ese día lucho para que me hagan una prueba ya que debido a mi condición, tengo Sensibilidad Química Múltiple: soy persona de mucho riesgo.

La primera vez que me negaron un test fue al principio de la cuarentena, cuando estaba con todos los síntomas y dificultades para respirar. Llame al número de la Comunidad de Madrid, me dijeron que un medico se contactaría conmigo. Lo hizo 15 días después. Le conté detalladamente la situación y me dijo que vaya al centro de salud a que me hagan una prueba. En el centro de salud me trataron por loca. ¿Cómo me atrevía a pedir un test? Segunda vez que me niegan la prueba. La tercera vez fue hace unas 3 semanas, me dolía muchísimo la garganta y un oído, me comunique con mi médico por teléfono y me receto gotas para otitis. Cuando le dije que había tenido coronavirus y que a lo mejor esto era una consecuencia o que no se me había ido el virus del todo, me dijo que no, que para nada. Todo esto sin ni siquiera revisarme.

Después de todos estos intentos y debido a la nula respuesta de la sanidad pública de Madrid me hice un test (serología) en un laboratorio privado y resulto que tengo los anticuerpos… pero también soy positiva con el virus, o sea que aun tengo el virus en mi cuerpo.

Con ese resultado llame al 061 (como aconsejan en el laboratorio) y me dijeron que siga haciendo la cuarentena, que no me van a hacer pruebas para chequear resultado o para poder hacer un seguimiento. Cuarta vez que niegan un test. Yo me pregunto: ¿tengo que hacer cuarentena indefinida porque no se dignan a hacerme un test? ¿Y que pasa con mi familia? Ellos desarrollaron la COVID-19, en el mismo momento que yo, pero a lo mejor también siguen teniendo el coronavirus en el cuerpo y pueden contagiar. Si yo no me aíslo dentro de mi casa, ellos también tienen que seguir en cuarentena ¿también indefinida? Porque a ellos tampoco les hacen pruebas.

El sábado (23 de mayo) por la noche se me hincharon un poco las piernas y fui al hospital Ramón y Cajal, me dijeron que por el momento no hay mucha posibilidad de que se haga un trombo, me dieron medicación y ¡me hicieron un test finalmente. Pero a mi familia no, queda a criterio del medico de familia correspondiente.

Hoy por la mañana he llamado a mi centro de salud, siguiendo las instrucciones del hospital, que se supone que son los que harán la primera contención en los diagnósticos. He explicado mi situación y les he dicho que me gustaría hablar con mi médica de cabecera, que tienen que darme los resultados de la PCR, que tengo una serología con coronavirus positivo. Para mi sorpresa me dijo que la médica no puede atender mi llamada hasta el jueves 28 de mayo, que están muy desbordados.

Entonces yo me pregunto: ¿así pasa Madrid a la Fase 1? ¿Dónde están los rastreadores del virus? ¿Cuántas pruebas al día dijeron que pueden hacer? ¿O es que no quieren hacerlas porque saben que daremos positivo aún después de 2 meses de haber desaparecido todos los síntomas? ¿Tengo que decirles a mis hijos adolecentes que se tienen que quedar en casa aislados totalmente 2 semanas mas por precaución, pero que no nos hacen test?

Yo más que nadie quiero pasar a la fase 1, tengo un restaurante y una empresa de eventos que están cerradas. Mis ingresos en este momento son 0. ¿Pero de verdad pasamos a la fase 1 que indudablemente traerá mas circulación del virus teniendo tan pocos test y tan poca disponibilidad en atención primaria?

Quise hacerme un test porque estaba segura de haber pasado la enfermedad, pero no estaba segura de no tenerla mas. Tuve razón, después de 2 meses sigo siendo positivo. ¿Cuánta gente hay en Madrid en mi misma condición? Mucha, la mayoría de las personas dadas de alta, me contestaron en el triaje del Hospital Ramón y Cajal.