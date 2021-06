Los sellos por la igualdad que de igualitarios no tienen nada, pero retratan mucho

La nueva campaña de Correos visibiliza cómo el mundo de los creativos y de los publicistas carece de perspectiva racial. No es algo reciente que veamos en la publicidad intentos de crear piezas "feministas" que no llegan a cuajar y que algunas veces se pasan de la raya, ¿por qué sería diferente cuando intentan hablar sobre el racismo y las diferencias sociales?

Seguramente si empiezas a imaginar cuál es el perfil tipo del creativo promedio no te equivocarás: es blanco, nacido en la clase media-alta, hetero mayoritariamente y heredero de una serie de privilegios que les ciegan a muchísimas opresiones que vulnerabilizan y condicionan a gran parte de las demás personas en el mundo. Socialmente, se puede afirmar que, en general, una clase social comparte los mismos valores y responde a los mismos códigos entre sus individuos. Sucede tanto con los políticos de linajes heredados como con los obreros, porque es la gente que está en nuestro círculo la que moldea nuestra visión del mundo. Siendo así, ¿cómo un hombre blanco despolitizado e inmerso completamente en las narrativas liberales lograría hacer una campaña de concienciación sobre el racismo o cualquier otra opresión de la cual está muy muy lejos?

La campaña de Correos es una prueba viva de que aún se osa hablar de temas desconocidos por mero "sentido común", sin que se vea la necesidad mínima de una consultoría especializada y con criterio. ¿No hubo ni una sola persona involucrada en la campaña que pensara cómo se sentirían las personas negras viendo que el sello de color negro no vale ni la mitad que el de color blanco. ¿Hasta qué punto no se cuestionaron sobre cómo podría resultar violento a las personas negras ver ese tipo de valoración simbólica una vez más? Se supone que fue desarrollada y validada por una serie de personas, entonces, aun contando con varias cabezas pensantes, ¿por qué sigue siendo tan problemática?

Con este artículo, no se pretende "crucificar" a Correos España porque son la regla y no la excepción, pero se tiene que empezar a hablar de la importancia de que los medios de comunicación y la publicidad incluyan en sus proyectos a personal cualificado para tratar según qué tema de manera responsable y respetuosa. ¿Cuántas veces se han visto atrocidades en campañas de multinacionales porque fueron basadas en el sentido común de unos pocos hombres blancos privilegiados? ¿Y cuántas veces hemos visto a personas pertenecientes a minorías ser retratadas de manera burlesca y deshonrosa por esos mismos hombres?

El cartelito de Cruz Roja en contra a la discriminación racial

Para que veáis cómo el problema no es solo con Correos España: Cruz Roja, una entidad del tercer sector que en teoría debería ser más sensible a las cuestiones raciales, lanzó en 2012 una campaña extremadamente problemática para "alertar" del daño que hacen los estereotipos. Sin embargo, pecó al reforzarlos con la frase "NI TODAS las personas inmigrantes son así", o sea, se supone que en parte sí lo son. Y retrataba a un hombre de piel oscura y camisa colorida, un supuesto brasileño con rasgos simiescos y un vaso de bebida en la mano.

En la página de Cruz Roja se comentaba: "Por fin ha llegado el momento de arrancar la nueva edición de la campaña en la que hemos estado trabajando con mucha ilusión durante los últimos meses". Pasaron meses trabajando en esa pieza y en ese concepto para acabar retratando igualmente y de manera literal a un hombre afrodescendiente con rasgos de mono y un vaso de bebida en la mano y arriba la frase "NI TODOS los inmigrantes son así". Además de comparar a un inmigrante de piel oscura que sufre una opresión sistémica en la vida (cuando va a buscar trabajo, cuando es parado por la policía, cuando necesita sacar sus papeles, etcétera) con el supuesto prejuicio que sufre un empresario de éxito en esa misma sociedad. ¿Por casualidad se les cierran puertas a los empresarios como a los inmigrantes negros? La campaña, por cierto, fue financiada por la Dirección General de Migraciones y el Fondo Social Europeo a través del Programa Operativo Lucha contra la Discriminación 2007-2013, como comenta la propia Cruz Roja.

Por último, les dejamos una serie de problemáticas que siguen de cierta manera el mismísimo hilo:

¿Por qué las píldoras contraceptivas están hechas para mujeres y a nadie le importan sus innúmeros efectos colaterales?

¿Por qué las leyes de permiso maternal no atienden a todas las necesidades de las madres?

¿Por qué es tan difícil que haya leyes de protección a los derechos de las personas trans?

¿Por qué es tan complicado que la policía deje de matar a personas negras en tantas partes del mundo?

¿Por qué el genocidio indígena que empezó con la invasión colonial, además de no ser reconocido, aún no se ha terminado?

¿Quiénes son las personas que están detrás de esas decisiones?

En la publicación de lanzamiento de su campaña en Instagram, Correos España comenta que la elaboración de la campaña fue hecha con la colaboración de la Federación SOS Racismo. En la pestaña "Quiénes somos?” de la Federación, que no está actualizada desde 2016, no se puede consultar la información sobre qué personas encabezan el proyecto ni quiénes son las responsables de la gestión de la entidad. Por eso insistimos en "la necesidad mínima de una consultoría especializada y con criterio", porque hasta el momento actual no se puede saber qué perfil tienen los profesionales de SOS Racismo que colaboraron con la campaña ni averiguar si, casualmente, no siguen siendo personas de vivencias, color y clase muy similares. Por desgracia la mayor parte de los trabajadores remunerados de entidades como SOS Racismo y Cruz Roja en España siguen siendo personas blancas que salen de un background similar. Aunque existan hoy día profesionales cualificados con perfiles diversos, hay trabas sistémicas operantes que funcionan dentro de esas entidades. Por ejemplo, en Catalunya es necesario que el profesional que trabaje en SOS Racisme hable catalán para poder conversar (e implícitamente responder a los mismos códigos, cómo no) con y de sus compañeros de trabajo. Es probable que jamás se vaya a encontrar con una persona que necesite hacer una denuncia de racismo que no sea capaz de hablar en otra lengua que no sea el catalán y, sin embargo, el catalán es una exigencia básica para que puedas acceder a la plaza.

Es el momento de que empecemos a debatir sobre quiénes toman las decisiones y por qué, y de a quiénes pretenden beneficiar realmente.

La esperanza que viene del colectivo

Tras su lanzamiento en 25 de mayo, la campaña Equality Stamps de Correos recibió innumerables críticas y rechazo por parte de la ciudadanía, los sellos de la campaña ya fueron retirados de su tienda online y aunque hasta ahora no hayan hecho una aclaración al respecto, todo indica que la campaña será cancelada.

Lo que sí se puede afirmar es que es un hecho histórico en España que una campaña de alcance nacional se detenga por ser considerada racista por la opinión pública. Es un precedente que quizás tenga muchísimo impacto en las futuras iniciativas y necesite ser tenido en cuenta, principalmente por marcas como ColaCao y Conguitos que arrastran un histórico de publicidades altamente problemáticas. A lo mejor ya no se puede actuar esperando que en España no exista conciencia racial. Esperamos que esto sea solo el comienzo.