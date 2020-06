Bruselas examina la publicación de una carta en ABC por un alto funcionario acusando a Sánchez de "enajenación mental" por su gestión de la crisis

"Lo estamos investigando". Es la respuesta de la Comisión Europea tras la publicación el martes pasado en el diario ABC de una carta firmada por el director adjunto de Competencia y Antimonopolio del Ejecutivo Comunitario, Cecilio Madero Villarejo. En su misiva, acusa al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de "manifiesta incompetencia".

"A veces pienso, observándole, que debe sufrir usted algún tipo de enajenación mental, lo que explicaría en parte su actuación y la catástrofe absoluta en que está sumiendo al país", afirma Cecilio Madero Villarejo, según publica El País.

"La Comisión Europea toma nota de la publicación, no refleja la posición oficial de la Comisión y está escrita como ciudadano individual", ha explicado el Ejecutivo comunitario: "En los reglamentos de personal se establece que 'la libertad de expresión no es absoluta y debe ejercerse con lealtad, cuidado, moderación y proporción e imparcialidad". ¿Y Madero está cumpliendo con estos preceptos? "Sólo puedo decir que la Comisión Europea lo está investigando", respondió el portavoz Blazs Ujvari.

"Madero no pidió autorización y lo hizo como ciudadano privado", ha afirmado el portavoz de la Comisión Europea, Eric Mamer.

"No haga como que no va con usted", afirma Madero en su carta: "Va a legar una crisis económica gravísima a los ciudadanos españoles y a las generaciones futuras. [...] Si su actuación responde a un plan consciente y preestablecido, entonces su paso por La Moncloa le sitúa a usted directamente en la órbita del Derecho Penal. [...]. No puede seguir ni un día más como presidente del Gobierno. Y aún menos manteniendo a su seno a Pablo Iglesias, un grotesco vicepresidente que ha roto repetidamente la cuarentena sanitaria que debió seguir en su momento y que continúa apareciendo en los medios de comunicación con arengas y soflamas políticas inconcebibles en momentos tan graves como los actuales [...]. Dimita ya mismo, señor presidente. No es un ruego, es una exigencia de un ciudadano español, el que suscribe, que tiene la convicción de estar expresado el sentir de millones de compatriotas".

Ya tras las elecciones del 26J, Madero Villarejo escribió una carta en El País dedicada Al profesor Iglesias: "Enhorabuena. Iba a conquistar el cielo. El sorpasso era cosa hecha y estaba ya tocando la moqueta de La Moncloa. Patriota, prorreferéndum en Cataluña, chavista, socialdemócrata, todo y nada al mismo tiempo. Pudo facilitar un Gobierno de PSOE y Ciudadanos y evitar las elecciones del domingo, pero no, él estaba llamado a ser caudillo. Él, tan de izquierdas, tan ducho en ciencia política, ha ayudado más que nadie a Rajoy y al PP. Yo que él me cortaba la coleta y me ponía a revisar los apuntes de clase de Teoría Política. Eso sí, con humildad".