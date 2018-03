Clavijo defiende la gran "diferencia" lograda en las consejerías gestionadas antes por el PSOE, como sanidad

En concreto, el presidente detalló durante una interpelación al PSOE en el Debate de Estado de la Nacionalidad canaria las mejoras en campos tan sensibles como la sanidad, la dependencia o el empleo.

En materia sanitaria, por ejemplo, reconoció que se están destinando más fondos. Eso sí, "ahora tienen una aplicación práctica" y ponen al "paciente como centro del sistema".

Al contrario, defendió, de lo que pasaba cuando el PSOE lideraba esta cartera durante la presente legislatura: "todos los datos de sanidad son mejores y antes no estaba siendo así. Antes poníamos más fondos y aumentaban las listas de espera".

Además, afeó al PSOE su postura respecto al búnker y la transferencia del hospital de Lanzarote. "Ustedes decían que no y nosotros que sí, ahí está la diferencia", arguyó.

Clavijo apuntó también al fenómeno de la dependencia que dijo preocuparle "muchísimo". Al PSOE y a su portavoz parlamentaria, Dolores Corujo, los acusó, "confunden la actuación social con la cronificación de la misma".

"NO SE TRATA DE ATENDER", SINO DE DESCRONIFICAR

Sobre el empleo, resaltó que las cifras de parados de larga duración ha descendido un 44 por ciento gracias a las bonificaciones a la seguridad social. "Porque no se trata de atenderlos [a los desempleados], que desde luego hay siempre que hacerlo más y mejor, sino de conseguir que tengan un trabajo y para eso la economía tiene que crecer".

Clavijo, frente a las quejas de falta de compromiso de su Ejecutivo con las pensiones no contributivas, acabó resaltando de forma vehemente que esas competencias "son del Estado".

"Ustedes quieren inocular en el subconsciente colectivo que ésta es una legislatura perdida y no. ¿Canarias está mejor o peor que en el 2015? Todos los indicadores que tenían que ir al alza han ido al alza y todos los que tenían que ir a la baja han ido a la baja. No voy a hablar de las gestión del Gobierno anterior. Puedo asumir la herencia en lo bueno y en lo malo, pero dijimos que veníamos a poner un punto de inflexión y lo hemos hecho", sentenció.

Clavijo lamentó en su segunda réplica que el PSOE haya traído tan pocas medidas para el futuro de Canarias y que no haya valorado las que él anunció en su discurso del turno de mañana.

"NO VAMOS A SEGUIR ASUMIENDO COMPETENCIAS DEL ESTADO"

Clavijo no asumió las quejas del PSOE por no hablar de la educación de 0 a 3 años. "No es que le dedicara menos que a los e-sports, es que no le dediqué ni una línea, porque creo que la Ley tiene que cambiar en el ámbito del Estado. Y es que la educación solo es obligatoria a partir de los 6. No vamos a seguir asumiendo competencias que son del Estado", dijo.

Así, avanzó que su Ejecutivo prefiere "ayudar a las familias que menos tienen para que puedan compatibilizar su trabajo con su vida familiar". "Y aquellos que más tienen que se lo paguen, no como hacen ustedes, que ofrecen café con leche para todos, como con el cheque bebé, que se lo daban a la hija de Botín igual que al que no tenía, y eso lo que hace es perpetuar el desigual reparto de la renta", concluyó.