ERC y PDeCAT insisten en su rechazo a los presupuestos que Sánchez está negociando con Unidos Podemos

El Gobierno sigue manteniendo la esperanza de sacar adelante los Presupuestos Generales del Estado para 2019, pero los que son sus potenciales aliados para sacarlos adelante dejan entrever un difícil camino para Pedro Sánchez. Unidos Podemos expresa su "preocupación" por la marcha de las negociaciones; ERC condiciona su apoyo a la situación de los presos independentistas y PDeCAT reconoce que la política económica de los socialistas no les convence.

Unidos Podemos aseguró este lunes que, tal y como están las negociaciones en este momento, están en el 'no' al proyecto de presupuestos en el que trabaja el Ministerio de Hacienda. Esa idea la ha reforzado este martes la portavoz de En Comú, Lucía Martín, que ha expresado su "preocupación" sobre el estado de las conversaciones. La diputada catalana ha reprochado la "absoluta falta de respuesta" por parte del Ejecutivo a sus "demandas".

En Moncloa insisten en que el rechazo de Unidos Podemos responde al tira y afloja propio de una negociación. El PSOE ha reiterado su optimismo: " Se ha avanzado mucho en la negociación", ha asegurado la portavoz parlamentaria, Adriana Lastra: "La negociación presupuestaria va muy bien".

En cualquier caso, el Gobierno solo está hablando por el momento con la coalición que lidera Pablo Iglesias. Ante el ultimátum de Quim Torra, que amenazó con retirar un eventual apoyo a Sánchez si no aceptaba un referéndum por la autodeterminación, Moncloa pretende trasladar la presión a las fuerzas independentistas una vez amarrados los 67 votos de Unidos Podemos.

Tanto ERC como PDeCAT han señalado que no se han puesto en contacto con ellos para abordar las cuentas del próximo año y ven complicado que puedan salir adelante. Joan Tardà ha repetido que su hipotético apoyo depende de que el Gobierno inste a la Fiscalía a retirar las acusaciones de rebelión sobre los presos independentistas.

"No hay ningún tipo de negociación –ha afirmado el portavoz de ERC–. Es más solo será posible un escenario negociación presupuestaria si el Gobierno insta a la Fiscalía a retirar las acusaciones". Para ERC no es suficiente que algunos miembros del Gobierno hayan hecho declaraciones sobre la situación penitenciaria de los antiguos miembros del Govern, según fuentes del partido.

PDeCAT tampoco está en el punto de apoyar los presupuestos según el "baile" que ve entre el Ejecutivo y Unidos Podemos: "De entrada el Gobierno no ha establecido ningún contacto para hablar de los Presupuestos Generales con nosotros. Demasiado interés el Gobierno no tiene", ha recriminado Carles Campuzano. No obstante, ha reconocido que la "música" que suena de las conversaciones no le convence: "No termina de ser el tipo de planteamiento que desde el PDeCAT creemos conviene a la economía productiva". Sobre la aprobación de las cuentas, se ha mostrado escéptico: "No hace augurar que esto sea un escenario factible"