Ciudadanos logra el apoyo de las derechas para debatir en la Eurocámara el encuentro de Ábalos con la vicepresidenta venezolana

Ciudadanos ha logrado que el Parlamento Europeo debata que "la Comisión Europea investigue sobre el incidente entre Ábalos y la número dos de Maduro". Ha conseguido con 189 votos a favor y 159 en que el pleno de la Eurocámara haya aprobado este lunes incluir en el orden del día de la plenaria de esta semana –el martes– en Estrasburgo la propuesta del eurodiputado Jordi Cañas.

La propuesta de Ciudadanos, sin embargo, se llevó un revés el jueves, cuando el partido anunció que los liberales –Renew Europe– llevarían a la conferencia de presidentes el debate para incluirlo en el orden del día, cosa que finalmente no ocurrió: el vicepresidente de Renew, Malik Azmani, no presentó el asunto a la reunión con el presidente de la Eurocámara, David Sassoli, y los presidentes de los grupos parlamentarios. Según fuentes del partido, Renew "sólo podía llevar un tema a la reunión y tenían comprometido desde hace tiempo la situación del Estado de Derecho en Polonia".

Al no ser aprobada en la conferencia de presidentes, requería del voto afirmativo del pleno, que ha logrado este lunes.

"El objetivo tiene que ver con el incumplimiento del Gobierno español de las sanciones a Venezuela que impulsó este Parlamento. El Gobierno español ha dado más de seis versiones diferentes. Ante ello, pedimos un debate para que la Comisión y el Consejo asuman si las explicaciones son suficientes o no. ¿Qué eficacia tienen las sanciones si pueden incumplirse?", ha dicho Cañas en la Eurocámara al pedir el debate.

"No nos parece de recibo usar esta Cámara para atacar al Gobierno español, la oposición se hace en el Congreso, no en esta Cámara", ha respondido el portavoz del PSOE en la Eurocámara, Javier Moreno: "La Comisión ha recordado varias veces que las sanciones las aplican los Estados miembros, no veo qué puede aportar este Parlamento más que sus intereses partidistas".

La propuesta de Cañas no va acompañada de ninguna resolución ni votación, y consiste en que el pleno de Estrasburgo debata que "la Comisión Europea investigue sobre el incidente entre Ábalos y la número dos de Maduro". En tanto que Ábalos es ministro del principal dirigente socialista actual, Pedro Sánchez, la propuesta de Ciudadanos sólo ha podido salir adelante con la derecha (EPP), la extrema derecha (ID) y los ultraconservadores (ECR).

No obstante, la petición de Cañas choca con la línea oficial de la Comisión Europea, manifestada varias veces: que sea el propio Gobierno el que examine si violó la prohibición de entrada en España por parte de Rodríguez. ¿Por qué? Porque el Ejecutivo comunitario entiende que no tiene ningún tipo de competencias sobre el asunto.

Para el eurodiputado de Ciudadanos, "la gravedad de los acontecimientos exige que la Comisión y el Consejo pidan explicaciones urgentes al gobierno de España" porque "la UE no puede mirar hacia otro lado ante las repetidas mentiras del gobierno de Sánchez".