Feijóo, sobre Rey Varela: "Es la primera vez que me piden que le cese en público"

El presidente del PP de Galicia y de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado hoy que es "la primera vez que me piden que le cese en público" tras haberle reclamado el conselleiro de Política Social, José Manuel Rey Varela, poder "dedicarme en cuerpo y alma a mi ciudad" al ser elegido este sábado presidente del PP local.

"Quiere a Ferrol por encima de cualquier planteamiento", ha dicho al cierre del congreso de la formación. A su juicio, el dirigente propondrá "una alternativa real, posible", en las elecciones municipales de 2019.

Para el máximo responsable del Gobierno gallego, los "ferrolanos ajenos a la política han querido sumarse" al nuevo comité ejecutivo local.

A su entender, propone "una manifestación explícita, Ferrol es mi sitio; en tu sitio, estamos a tu lado". Sobre la salida del conselleiro de la Xunta, que podría confirmarse en los próximos días, ha considerado que la propicia "no porque me guste, sino porque Ferrol se lo merece; no me dio ni un solo problema, hay los que te traen problemas o te describen los problemas y siempre ha traído una propuesta de solución".

Feijóo ha sostenido que pierde "a un conselleiro preparado, entusiasta y eficaz; qué más da lo que pierda yo, gana Ferrol".

En este sentido, ha valorado que permanecer "en el Gobierno era lo más fácil" y ha matizado que no "te valdrá con ganar", para afirmar que otros regidores han tenido que "perder y esperar; qué grandeza es ser alcalde de Ferrol ganando".

En torno al actual gobierno local, ha aludido a "estos partidos que se representan a sí mismos" y ha ensalzado desde la Xunta la "mayor política social de los últimos treinta años".

"No me pidáis que compare un balance con la nada, es un ejercicio de melancolía", ha dicho al contraponer la gestión de Rey Varela con la del alcalde de Ferrol, Jorge Suárez.

Al referirse al regidor, ha observado que se conocen "sus espectáculos, desavenencias, rupturas o líos", además de sus "simpáticas referencias" a convocatorias de autodeterminación en Cataluña. De este modo, ha añadido que decir "que no hemos conseguido nada solo puede el alcalde; no hay proyecto, no hay equipo, no hay ilusión, no hay competencia".

Núñez Feijóo ha opinado que Ferrol "no se merece" el actual equipo que lidera el consistorio y ha ensalzado la "apuesta de servicio público" del presidente del PP local. En su opinión, "Ferrol necesita más que un partido, un antes y un después", frente a su vigente "condena a un equipo de gobierno en el que la desgana" marca la "hoja de ruta; no ha habido gobierno municipal".

A los militantes, finalmente, les ha espetado que los "ferrolanos tienen que conocer este proyecto; una persona renuncia a todo porque su proyecto es esta ciudad".