La Fiscal General no descarta la prisión permanente por los crímenes de Valga

La Fiscal General del Estado, María José Segarra, ha afirmado este jueves que, pese a que nunca se anticipa a las decisiones, la prisión permanente revisable es una pena que podría encajar en el caso del triple crimen machista de Valga (Pontevedra) porque hay "una pluralidad de fallecimientos".

El autor confeso, José Luis Abet Lafuente, asesinó a tiros a su exmujer, su excuñada y su exsuegra delante de sus dos hijos y ya ha sido decretado su ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza.

En declaraciones a los periodistas durante una visita a la Escuela de verano del Ministerio Fiscal, Segarra se ha mostrado partidaria de que se estudien "todas las circunstancias que rodean cada hecho" para tener un conocimiento "cabal" y poder transmitirlo "a un juicio por jurado, que seguramente será el que se utilice" en este caso.

De igual manera se ha pronunciado respecto al caso del niño Gabriel, en el que la Fiscalía sí pidió la prisión permanente revisable y que está pendiente de la sentencia que hay que analizar, ha apostillado.

"La posición de la Fiscalía ha sido esa y efectivamente la hemos sostenido con todo el aplomo y con toda la tranquilidad de un análisis de la prueba", ha precisado.

No obstante, todavía no hay sentencia en este caso pero cuando se dictan hay que "respetarlas, acatarlas y estudiarlas y si no son conformes con la postura de la Fiscalía nos planteamos la eventualidad de un recurso".