Garzón ratifica su alianza con Podemos en la Comunidad de Madrid y decidirá el viernes su papel en el Ayuntamiento

El coordinador federal de IU, Alberto Garzón, ha defendido este jueves el "acuerdo marco" alcanzado con Podemos el pasado año "para concurrir a las elecciones europeas, autonómicas y municipales". Un pacto que, ha recordado, "fue ratificado por la militancia de IU". Se trata de las primeras declaraciones del líder de la formación de izquierdas tras el anuncio de alianza entre Íñigo Errejón –hasta ahora candidato regional de Podemos– y Manuela Carmena, bajo el manto de la plataforma Más Madrid, aunque ha eludido mencionarlos directamente.

"Defendemos la unidad para servir a las familias trabajadoras", ha comentado Garzón en un hilo de Twitter: "Algunos nunca hemos compartido que esa unidad se consiga dividiendo y creando más partidos o plataformas". "En IU nos debemos a las decisiones colectivas, a lo común. En esa forma de actuar es donde nos reconocemos", ha aseverado.

Sobre el acuerdo firmado con la formación de Iglesias, Garzón ha destacado que el pacto "pretende desplegarse para sumar a más gente y movimientos". De este modo, ha reivindicado el "compromiso" con ese texto "que orienta a todo el país": "Puede mejorarse y adaptarse, como hicimos en Andalucía. Pero las alianzas se construyen pensando en la mayoría trabajadora, buscando la unidad desde lo común".

De cualquier modo, Garzón no ha aclarado la posición de su partido respecto a la candidatura para el consistorio. Fuentes de IU han asegurado a eldiario.es que el viernes tomarán la decisión sobre su papel en el Ayuntamiento de Madrid, toda vez que Iglesias ha abierto la puerta a no presentar candidatura contra Carmena.

Por su parte, el secretario general del PCE, Enrique Santiago, ha apuntado que "la democracia no fue regalo sino victoria popular". Así, ha advertido que "la participación, el proyecto colectivo, no personal, ilusiona", mientras que "la imposición, humilla". "La Unidad Popular es la única herramienta para cuidar a la gente", ha añadido en una publicación en Twitter: "Van 7 años sumando tras el 15M: no se construye nueva política dividiendo".