Iglesias sitúa a Errejón fuera del partido y anuncia que Podemos e IU se presentarán contra él en las autonómicas

Pablo Iglesias ha situado esta tarde al que fuera su número dos, Íñigo Errejón, fuera de Podemos. La decisión ha llegado pocas horas después de que el ya excandidato de Podemos a la Comunidad de Madrid haya anunciado un acuerdo con la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, para integrarse en su plataforma Más Madrid y liderar una lista en las autonómicas de mayo de este año. Un movimiento que Errejón no había negociado con Iglesias y que le ha comunicado esta misma mañana, casi a la vez que se anunciaba en redes sociales.

Iglesias asegura en un mensaje en su cuenta de Facebook: "Deseo suerte a Íñigo en la construcción de su nuevo partido con Manuela, pero Podemos tiene la hoja de ruta que marcaron los inscritos y que se decidió en nuestras asambleas ciudadanas".

El secretario general plantea que "el nuevo proyecto de Manuela se parece muy poco al de Ahora Madrid de hace cuatro años". Pero, aún así, admite que "si ese proyecto y las exigencias de Manuela de decidir su lista del primer al último nombre son la condición de posibilidad para que los corruptos y los reaccionarios no vuelvan a gobernar Madrid", en Podemos están "dispuestos a hacernos a un lado y a no presentarnos a las elecciones municipales en Madrid".

Pero Iglesias no opina igual de Errejón. "Íñigo no es Manuela", asegura en su nota. Y añade: "En la Comunidad de Madrid y en todos los demás municipios de nuestro país, Podemos saldrá a ganar, construyendo con Izquierda Unida y con el resto de aliados Unidos Podemos y candidaturas municipalistas de unidad. Y lo seguiremos haciendo con la sociedad civil y con la gente".

Un mensaje que ha confirmado el coordinador federal de IU, Alberto Garzón, en una serie de mensajes en Twitter.

El líder de IU recuerda que su organización llegó "a un acuerdo marco con Podemos para concurrir a las elecciones europeas, autonómicas y municipales y que fue ratificado por la militancia de IU". "Un acuerdo que pretende desplegarse para sumar a más gente y movimientos", apunta.

Fuentes de IU aseguran a eldiario.es que el viernes tomarán la decisión sobre su papel en el Ayuntamiento de Madrid, toda vez que Iglesias ha abierto la puerta a no presentar candidatura contra Carmena.

El secretario general del PCE, Enrique Santiago, también apostaba en Twitter por "la Unidad Popular". Pero, eso sí, sin personalismos ni "imposición".

La Democracia no fue regalo sino victoria popular. La participación, el proyecto colectivo, no personal, ilusiona. La imposición, humilla.

La #UnidadPopular es la única herramienta para cuidar a la gente.

Van 7 años sumando tras el #15M: no se construye nueva política dividiendo.