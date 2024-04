Feijóo descarta elecciones y dice que Sánchez tiene “dosis de narcisismo impropias de una persona madura”

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha descartado este miércoles que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, vaya a dimitir y convocar elecciones el próximo lunes. Sánchez ha anunciado que cancela su agenda para decidir si continúa en el cargo ante “la campaña de acoso” contra su esposa, y que anunciará su decisión el día 29. El líder de la oposición ha dicho que Sánchez tiene “dosis de narcisismo impropias de una persona madura”.

Feijóo ha acusado a Sánchez de “victimizarse” después de que un juez de Madrid haya abierto una investigación que afecta a su esposa, Begoña Gómez, y a él mismo por un posible conflicto de intereses. “Ninguna mujer de ningún presidente se ha visto envuelta en la situación en la que está la pareja de Sánchez. Ninguna”, ha dicho en una entrevista en Onda Cero, tras defender que él ha dado orden al PP de no señalar directamente a Gómez en la sesión de control de este mismo miércoles ni llamarla a la comisión de investigación que su partido ha puesto en marcha en el Senado.

Feijóo ha asegurado que “el lunes” que viene Sánchez no va a convocar elecciones. “Va a decir que después de las muestras de apoyo y cariño incondicional” que reciba, y para “parar a derecha y ultraderecha”, el presidente seguirá al frente del Gobierno “por responsabilidad”, ha asegurado.

Defensa de Ayuso

Feijóo ha defendido también a Isabel Díaz Ayuso, después de que la pareja de la presidenta de Madrid haya reconocido dos delitos fiscales tras una inspección de la Agencia Tributaria que ha terminado en una denuncia judicial.

El líder de la oposición ha comparado las dos informaciones que dan cuenta este miércoles de los problemas judiciales de los entornos de Sánchez y de Ayuso, y se ha preguntado “qué tendría que hacer Ayuso” ante las informaciones sobre Albergo González Amador. “No cogerse una semana, sino cogerse un mes” porque “llevan atacando un mes a una persona por ser el novio de la presidenta de Madrid”, ha dicho.

Preguntado expresamente si considera que la Fiscalía está en una “estrategia de desgaste” con el uso de “métodos sucios” como la supuesta filtración de información confidencial, Feijóo ha respondido con un rotundo “sí”. Y preguntado si el Fiscal General del Estado, Álvaro Ortiz, está detrás de esa supuesta maniobra, ha respondido: “En mi opinión, sí. Hay que probarlo, pero mi opinión es que sí”.

El líder del PP cree que Sánchez intentará “movilizar a su partido” ante las elecciones catalanas y europeas “fastidiar la del resto” de partidos “y a la vez enfangar más” la política para “empatar en el fango”. “Le tengo respeto como presidente, pero no puedo compartir sus cinco años de disparate tras disparate, frivolidad tras frivolidad, con dosis de narcisismo e infantilismo impropias de una persona madura”, ha concluido.

“No se lo consentiría” a su esposa

A Feijóo le han preguntado si cree que debería regularse por ley el papel de la pareja de un presidente del Gobierno, y el líder del PP ha sostenido que si llega a presidente él pediría a su esposa, Eva Cárdenas, “que no tenga contratos con la administración pública”. “Si tiene sponsors para su trabajo y luego son adjudicatarios de la administración, no se lo voy a consentir”, ha defendido, en referencia a uno de las informaciones que afectan a Begoña Gómez. “Pero jamás lo haría, ella no lo haría”, ha añadido.

“El presidente del Gobierno no tiene un problema político, sino judicial”, ha sostenido Feijóo, quien ha recordado que la investigación sobre el 'caso Koldo', que el PP quiere relacionar con los supuestos negocios de la mujer de Sánchez, comenzó antes de la convocatoria de elecciones generales en 2023. “No teníamos ni idea de que se estaba investigando”, ha dicho, aunque ha obviado que la pieza judicial estaba declarada secreta.

“Si no tiene nada que temer, ¿por qué no da explicaciones?”, ha espetado Feijóo. “Que su mujer vaya al juzgado y quede clara su honorabilidad”, ha zanjado.

“Victimización”

Antes que él, el PP ya había ofrecido su posición ante el anuncio de Pedro Sánchez a través de un videocomunicado de su secretaria general, Cuca Gamarra, quien le ha reclamado que comparezca “de manera urgente para dar una explicación razonada de los escándalos que rodean a su partido, a su Gobierno y a su pareja”.

La respuesta llegará el 29 de abril, según ha anunciado Sánchez en una carta a la ciudadanía echa pública por él mismo Sánchez en su cuenta de Twitter. Pero el PP reclama que el presidente comparezca ya para dar explicaciones sobre la investigación abierta contra Begoña Gómez. “En lugar de desaparecer cinco días, el presidente debe aparecer de manera urgente para dar una explicación razonada de los escándalos que rodean a su partido, a su Gobierno y a su pareja”, apunta Gamarra en su comunicado.

“Sánchez ha dedicado cuatro folios a escribir 14 veces las palabras ”derecha y ultraderecha“ pero cero líneas a dar una explicación acerca de las investigaciones iniciadas hace más de un año por la Guardia Civil, la Fiscalía Anticorrupción y la Audiencia Nacional”, añade el PP, y lamenta que “el silencio y no la transparencia sea el camino” elegido por Sánchez.

“El problema de Sánchez no es una u otra querella, sino las diligencias abiertas por instancias judiciales. Su problema no es solo político, es un problema fundamentalmente judicial”, continúa el PP. “El presidente del Gobierno apueste por la victimización y la lástima en lugar de por la rendición de cuentas y la claridad”, añade.

“Lamentamos que Sánchez encuentre en los hechos conocidos en los últimos meses una nueva forma de profundizar en la división y polarización que son marca de su Presidencia”, plantea el PP, que concluye: “La rueda de prensa del lunes no es más que un acto de campaña electoral de Pedro Sánchez, en el que intentará visibilizar que es una víctima y no un actor protagonista de episodios que están marcando la imagen internacional de nuestro país”.