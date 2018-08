El alcalde de León sobre sus conversaciones con el cabecilla de Enredadera: "Hablo con miles de empresarios"

En una rueda de prensa con tan sólo cinco preguntas, el alcalde de León, Antonio Silván, ha intentado desmarcarse de la Operación Enredadera, en cuyo sumario aparece a raíz de una conversación con el principal imputado, el constructor y magnate de los medios en Castilla y León, José Luis Ulibarri. En ella, Silván transmitía en directo cómo se abrían los sobres para la adjudicación de la gestión de basuras en la Mancomunidad del Órbigo.

Ulibarri no estaba obteniendo la puntación deseada a pesar de que había hablado con dos integrantes de la mesa. Entre ellas estaba Rosa Sopeña, la mujer que estaba informando a Silván. Ulibarri indicó a este "que lo arreglen" cuando su puntuación técnica quedó 5 puntos por debajo de la de una empresa rival.

Silván quiso hoy dirigirse "a los leoneses" para explicarse, después de que durante la tarde de ayer convocase a los grupos de la oposición para reunirse esta mañana con ellos. Ciudadanos no ha querido tener ese encuentro por considerar que las explicaciones deben darse en un pleno extraordinario.

"Estoy hoy aquí porque no me oculto de nada, y no tengo ningún motivo para ocultarme", dijo Silván a pesar de que durante la mañana de ayer rechazó hacer declaraciones a eldiario.es, entre otros medios. "No he cometido ningún delito ni falta alguna. No estoy imputado ni investigado en ningún procedimiento judicial. En toda mi trayectoria política puedo decir alto y claro que jamás, que jamás he cometido ningún delito ni falta. Que jamás, que jamás, he comido ninguna ilegalidad", comenzó diciendo.

Silván aseguró que no reniega, ni renegará de las personas con las que habla. "Soy un responsable público, soy un político, vosotros me conocéis, que hablo prácticamente con todo el mundo, hablo prácticamente con todo el mundo. Hablo con directores, editores, dueños y profesionales de los medios de comunicación. Hablo con cientos, si no miles de empresarios de todos los sectores. Hablo con responsables y representantes de colectivos sociales, económicos, culturales, deportivos...hablo con vecinos...y ese hablar con la gente, desde el punto de vista personal y desde el punto de vista profesional es lo que he hecho durante toda mi vida y lo seguiré haciendo", afirmó. Pero el alcade dijo que lo hacía "siempre" bajo dos principios, el de legalidad y el de la salvaguarda del interés general.

Antonio Silván se refirió a su "total transparencia" a la hora de "dar participación a todos de lo que acontece en la ciudad de León".

Empujado por la oposición, Silván comunicó que se celebraría un pleno extraordinario dentro de los plazos legales "más pronto que tarde" y que son 19 días, un plazo que no agotará para comparecer "cuanto antes". "No me escondo de nada ni de nadie porque no tengo ningún motivo para ello", volvió a decir. Hablar "con mucha gente" es su "cometido", "responsabilidad" y "forma de ser".

Ante la pregunta de una periodista que afirmaba que era una conversación sacada de contexto -se produce mientras se abren lo sobres para la adjudicación- y que no se sabía quien llamaba a quién -tal y como publicó eldiario.es, es Silván quien llama a José Luis Ulibarri- Silván respondió que sólo conoce a través de los medios de comunicación "los retazos que van saliendo", "de conversaciones de unos y otros". "Lo que yo puedo decir es lo que yo digo, a partir de ahí yo no tengo acceso ni conocimiento a ese sumario de más de 8.000 folios", se excusó.

Pero el alcalde también apuntó que es "un sumario secreto para las partes". "Pero bueno, yo ahí no me meto, se ha levantado el secreto de sumario y es secreto para las partes. Yo no lo conozco porque no soy parte de ese sumario, porque no estoy investigado ni imputado".

A la pregunta de porqué relataba a Ulibarri el desarrollo de una mesa de contratación, Silván repitió que él hablaba "con todo el mundo" bajo los dos principios citados antes, legalidad y salvaguarda del interés general. Como ejemplo puso el de "un conocido empresario de la ciudad" que hace poco le preguntó por la calle por la tramitación de una licencia de un local comercial al que tomó los datos y llamó posteriormente para decirle que le faltaba un documento. "Esa es la forma de proceder cuando se traslada información", remarcó.

Silván no pudo explicar sin embargo, por qué en la conversación con Ulibarri este le dice "que lo arreglen". "Perdón, perdón, perdón, eso, primero son conversaciones que usted transcribe, que están en el sumario, que yo no tengo acceso y que no está en mi área. Yo no tengo ninguna capacidad sobre ningún procedimiento y mucho menos sobre una mesa de contratación". Esta respuesta dada a un periodista no se la dio a Ulibarri.

Ante una posible moción de censura, Silván comentó que esa situación se daría "por una gestión ineficiente de la ciudad". Silván terminó la rueda de prensa cortando las preguntas de los periodistas y asegurando que estaba en "permanente comunicación" con su partido y que no contemplaba "en absoluto" una dimisión.