El PDT de Ciro Gomes anuncia apoyo a Haddad para evitar a Bolsonaro

El Partido Democrático Laborista (PDT), que postuló a Ciro Gomes, el tercero más votado en las elecciones presidenciales del domingo, anunció hoy su apoyo en la segunda vuelta a Fernando Haddad para frenar "las fuerzas atrasadas de Brasil", en referencia al ultraderechista Jair Bolsonaro.

"La Ejecutiva Nacional del PDT, reunida el miércoles en la sede nacional del partido, en Brasilia, declara su apoyo crítico a la candidatura de Fernando Haddad para evitar la victoria de las fuerzas más reaccionarias y atrasadas de Brasil y el derrocamiento de la democracia", señaló el PDT a través de una nota divulgada al término del encuentro partidario.

El presidente del PDT, Carlos Lupi, dijo al final de la reunión que apoyar a Bolsonaro es respaldar "un golpe que puede ser legitimado por el voto popular, lo que aumenta aún mas el riesgo de la democracia brasilera".

"Nosotros ya sufrimos el (golpe militar) de 1964. Somos hijos y nietos de la dictadura. No olvidamos esa memoria y ese es el riesgo que queremos prevenir", aseguró Lupi en declaraciones a periodistas y al explicar el apoyo "crítico" del PDT a Haddad.

Bolsonaro, que obtuvo el 46,03 % de los votos el domingo, tendrá que dirimir la Presidencia en una segunda vuelta el 28 de octubre con Haddad, que recibió el 29,28 %, ya que ninguno de los candidatos obtuvo más de la mitad de los sufragios en la primera vuelta.

Los laboristas aclararon que su apoyo a Haddad será un respaldo "crítico", algo que ya había anticipado Lupi el lunes.

Según Lupi, el PDT no integrará la coordinación de la campaña de Haddad; no hará demandas de propuestas y no formará parte de la gestión del petista si es elegido. El presidente negó también que Ciro Gomes vaya a subir en el estrado del candidato del PT.

El plan de la leyenda, completó, es comenzar a preparar la disputa de 2022.

Ciro Gomes, que no habló con la prensa al finalizar la reunión, solo gritó "abajo el fascismo, viva la democracia".

La decisión de los laboristas no sorprende ya que el lunes el presidente del Partido había anticipado que el PDT no apoyaría a Bolsonaro y que estudiaría un apoyo crítico a Haddad.

Gomes, que desde la campaña había evidenciado su rechazo a Bolsonaro por considerarlo un neofascista y hasta llegó a compararlo con un "nazi", también había señalado que a Haddad le faltaba "garra" para gobernar a Brasil.

En la distribución de apoyos, Haddad ha sido el más beneficiado ya que recibió el respaldo del Partido Socialista Brasileño (PSB, séptima minoría en la Cámara con 32 diputados) y del Partido Socialismo y Libertad (PSOL, 10 diputados), cuyo candidato fue el activista Guilherme Boulos, que sólo recibió un 0,58 % de los votos.

Bolsonaro, por su parte, sólo ha recibido hasta ahora el respaldo del Partido Laborista Brasileño (PTB), una formación salpicada por numerosos escándalos de corrupción y que sólo contará con diez diputados en el futuro Congreso.