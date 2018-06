Pablo Casado carga contra la universidad por no encontrar los datos de su máster: "Es injusto que esto aparezca para debilitar mi imagen"

El candidato a la Presidencia del PP Pablo Casado ha denunciado una campaña para "debilitar" su imagen tras conocerse la información de eldiario.es que apunta a que la Universidad Rey Juan Carlos no encuentra rastro del supuesto tribunal ni del acta de convalidaciones de 18 asignaturas al político que solicitó la jueza Carmen Rodríguez-Medel que investiga su máster.

En los pasillos del Congreso de los Diputados, Casado ha asegurado que "el acta de las convalidaciones es el acta del tribunal que deliveró" y ha dicho que "lo que son las convalidaciones no solo lo tiene que encontrar" la universidad sino que "es uno de los documentos" que mostró a los periodistas nada más publicarse las primeras informaciones acerca de las supuestas irregularidades de su máster. "La normativa por la que se regulan esas convalidaciones es muy clara: en el caso de mis cursos del doctorado no hacía falta convalidar asignatura tras asignatura sino que directamente se convalidaba por título de licenciado", ha asegurado.

"Me parece muy casual que justo cuando presento mi candidatura aparezca un tema de hace diez años que tiene tan poca trascendencia tanto mediática, como académica como por supuesto legal. Me lo tomo con cierta ironía pero habría que hacer cierta reflexión sobre si lo más relevante para el futuro del PP es si una persona convalidó un curso del doctorado hace diez años con absoluta legalidad tal y como ratifiqué", ha insistido.

Casado ha anunciado que él va hacer públicas esas convalidaciones pero ha querido marcar distancia respecto al máster de la expresidenta madrileña, Cristina Cifuentes: "A mí me convalidaba el rector y no el instituto de derecho público, por eso no puede haber ninguna ilegalidad, porque no puede haber falsedad documental", ha dicho.

También ha responsabilizado a la universidad de que no encuentre esos documentos y ha considerado "injusto que esto aparezca para debilitar mi imagen pública". "Si en 15 años de actividad política solo pueden decir esto es que muy mal no lo he hecho", ha zanjado.