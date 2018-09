Podemos, Ciudadanos e IU piden la "comparecencia inmediata" de Montón en el Congreso para dar explicaciones sobre su máster

Podemos ha registrado este lunes en el Congreso de los Diputados la petición de comparecencia en Comisión de la ministra de Sanidad, Carmen Montón, para que dé explicaciones sobre las "presuntas irregularidades" al cursar un máster en la Universidad Rey Juan Carlos (URJC).

La iniciativa de Podemos se ha sumado al anuncio que ha hecho el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, que ha asegurado que su grupo parlamentario va a pedir hoy mismo la comparecencia urgente en el Congreso de la ministra para que dé explicaciones. Rivera cree que si Montón no da argumentos convincentes y no puede acreditar que no es verdad la información de eldiario.es, "debe asumir responsabilidades políticas".

Albert Rivera ha señalado que las supuestas irregularidades del máster de la ministra de Sanidad, Carmen Montón, que publica este lunes eldiario.es, demuestra que "no estamos solo ante un caso Casado, sino que también hay un caso Montón" y que "no solo hay corruptelas en el PP en la universidad sino ante las corruptelas del bipartidismo en la universidad".

Por su parte, Podemos ha presentado esta iniciativa después de producirse la rueda de prensa en la que la ministra ha respondido a la información publicada por eldiario.es sobre las presuntas irregularidades de su máster. De este modo, Unidos Podemos no considera suficientes las explicaciones ofrecidas por la ministra hasta ahora.

Según la portavoz adjunta de Unidos Podemos en el Congreso, Ione Belarra, Montón debe explicar por qué en la citada rueda de prensa ha cambiado "su versión inicial", en relación al modo en que cursó el máster --a distancia o de forma presencial--.

"Nuestra universidad pública se merece respeto y decencia", ha defendido Belarra en el mensaje en Twitter en el que ha informado de la petición de comparecencia, que se suma a la que también ha anunciado Ciudadanos, con carácter de urgencia.

IU: "Fundadas sospechas"

Por otro lado, la diputada y portavoz parlamentaria de Izquierda Unida (IU), Eva García Sempere, ha avisado de que si la ministra no resuelve en el Congreso "las fundadas sospechas sobre la obtención de su máster", deberá dimitir "inmediatamente".

De hecho, García Sempere cree que Montón no solo no ha resuelto estas sospechas en su rueda de repsna, sino que "incluso ha generado más dudas" al cambiar de versión frente a la que dio con anterioridad al mismo medio de comunicación que ha destapado la noticia.

Por ello, en un comunicado ha señalado que "si no puede concretar más datos y mantiene estas mismas lagunas cuando comparezca ante la comisión correspondiente del Congreso de los Diputados", deberá dejar su cargo.

Explicaciones "serias" o dimisión

Podemos ya ha avisado este lunes a Montón, tras hacerse públicas las "presuntas irregularidades" de su máster, y antes de su compareencia ante los medios de comunicación, de que si no ofrece explicaciones "serias y contundentes", deberá dimitir.

"Las irregularidades en el máster de la Ministra Carmen Montón son muy numerosas y preocupantes", ha sentenciado el secretario de Organización de Podemos, Pablo Echenique, en un mensaje en Twitter, recogido por Europa Press. "Si no despeja todas las dudas respecto de haber recibido un trato de favor, debería dimitir", ha añadido.

La URJC está investigando el máster que cursó Carmen Montón en el Instituto de Derecho Público (IDP), clausurado tras el caso de las presuntas irregularidades de los estudios de postgrado de la expresidenta de la Comunidad Cristina Cifuentes.

"Carmen Montón debe aclarar su máster en La Rey Juan Carlos o debe dimitir. Los estudiantes que se dejan la piel y la educación de nuestro país no merecen este despropósito. No cambiamos un gobierno para continuar dando cabida a estas práctica", ha recalcado a su vez la senadora y secretaria de Coordinación Ejecutiva Podemos, Idoia Villanueva.