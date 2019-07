Podemos teme que el PSOE se crea la encuesta del CIS y la use para ir a elecciones

"Sería peligroso que el PSOE se crea esas encuestas y piense que eso puede ser una buena motivación para ir a elecciones", ha apuntado en declaraciones a los medios tras mantener una reunión con el sindicato CGT a la que han asistido además el diputado Enrique Santiago y la portavoz de Galicia en Común, Yolanda Díaz.

Según los datos del Barómetro de Opinión del CIS correspondiente al mes de junio, el PSOE obtendría el 39,5% del voto ya decidido, sacando 23,7 puntos al segundo, que pasa a ser Ciudadanos por encima del PP, mientras Unidas Podemos baja al 12,7%.

Ante ese mal dato, Mayoral dice que no quedan claras las transferencias de voto en el sondeo y no cuadran los números, pero añade que en cualquier caso es "una encuesta más" y lo importante ahora es empezar a dar respuestas a los problemas del país y "no especular con los resultados" del CIS.

CARMEN CALVO "DEBE RELAJARSE"

Además ha respondido a las declaraciones de la vicepresidenta en funciones, Carmen Calvo, quien instaba a Iglesias a dejarse de "tacticismos" aludiendo a la tribuna publicada en 'La Vanguardia'. Mayoral ha recomendado a Calvo que "se relaje y que deje de pensar en su partido" porque la gente trabajadora necesita respuestas que atajen la precariedad.

"Al poder económico hay que empezar a decirle que debe cumplir normas y que fondos buitre como Blackstone van a tener que empezar a respetar los derechos de la gente trabajadora de nuestro país. Eso es lo que necesita el país y no elucubraciones con el CIS de Tezanos", ha apostillado.

Por este motivo, ha vuelto a indicar que el gobierno de coalición entre PSOE y Unidas Podemos sumaría "para ganar a las tres derechas" (por PP, Ciudadanos y Vox) y ha señalado que desde la formación morada no han abierto negociaciones con otros grupos parlamentarios para la investidura porque eso es tarea del candidato designado. "Entiendo que tiene la agenda ocupada, pero conformar gobierno debe ser una prioridad", ha recordado.

Con todo, ha subrayado que en caso de que desde PSOE se nieguen a contemplar la propuesta de Iglesias de ir juntos a la investidura, no cerrarán la puerta a la negociación y ha señalado que la fuerza que ha puesto sobre la mesa la posibilidad de una repetición electoral ha sido el PSOE, en un acto de "irresponsabilidad".