Podemos presiona al PSOE con su 'no' en La Rioja a 7 días de la investidura

A una semana de la primera votación en la investidura de Pedro Sánchez, Podemos ha presionado al PSOE para que retome la negociación de una coalición de gobierno, a la vez que bloqueaba con su único voto la elección como presidenta de La Rioja de la socialista Concha Andreu, que les había ofrecido cargos intermedios.

Al igual que sucede con las aspiraciones del secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, la única diputada de la formación en La Rioja reclamaba entrar en el Ejecutivo pactado por los socialistas con IU, aunque en su caso pedía tres de las 8 consejerías previstas.

La candidata socialista ha contado con 16 votos a favor -15 del PSOE y uno de la diputada de Unidas Podemos por IU, Henar Moreno- y 17 en contra -doce del PP, 4 de Ciudadanos y el de Podemos- con lo que si no cambia la posición de la diputada morada, el partido de Pedro Sánchez no podrá recuperar La Rioja tras 24 años de gobiernos del PP.

Inmerso en su propio conflicto con los socialistas, que han dado por rotas las negociaciones con Podemos tras la convocatoria de la consulta a los militantes, Pablo Iglesias ha deseado hoy que "se imponga la sensatez" y que "haya acuerdo" entre la ejecutiva de su partido en La Rioja y el PSOE.

La diputada, que ha tomado la decisión de forma autónoma, marca con su gesto el camino que puede recorrer en una semana Iglesias, que se encuentra ante el abismo de votar junto al PP, Cs y Vox contra la investidura de un socialista.

En el caso de La Rioja, la dirección morada no ha consultado con los militantes su posición de voto, porque los estatutos del partido indican que sólo es obligatoria si se alcanza un pacto de gobierno, cosa que ni ha sucedido en esa comunidad autónoma ni tampoco en España, aunque en este caso Iglesias sí ha buscado una rúbrica de los militantes a su posición en la investidura.

De no haber una propuesta alternativa por parte del presidente en funciones, la formación morada votará 'no' a que el líder socialista sea investido, aunque fuentes de la formación indican que Iglesias podría abrirse a una abstención si el PSOE hace un nuevo planteamiento.

Podemos confía en que una alta participación en la consulta a sus bases sobre la investidura de Pedro Sánchez legitime su posición y avale las exigencias de Pablo Iglesias de entrar en el Consejo de Ministros, y en las últimas horas ha redoblado los esfuerzos en las redes sociales para llamar a la votación.

"En Podemos las personas inscritas marcan el camino a seguir, por eso nuestros estatutos establecen que las grandes decisiones sean consultadas. Hasta el jueves podéis opinar sobre lo que deben hacer los diputados de Podemos en la investidura", ha escrito Iglesias en su cuenta de Twitter.

En esta ocasión podrán participar en la consulta hasta las 11.00 horas del jueves las 519.000 personas inscritas, aunque en Podemos admiten que esta cifra incluye a miles de personas que no participan desde hace mucho tiempo en los procesos internos de la formación.

Aunque Pablo Iglesias busca blindarse con este llamamiento a sus bases, también se arriesga a que una baja participación le aboque a una situación de debilidad interna ante las críticas expresadas por el sector anticapitalista de la formación.

La líder de Podemos en Andalucía, Teresa Rodríguez, anunció el viernes que no votaría en la consulta de su partido sobre las posibilidades del pacto de gobierno con el PSOE porque considera un "insulto a la inteligencia" el planteamiento de la pregunta.

En la coalición, aunque no hay fisuras ni enfrentamiento a Pablo Iglesias, insisten en que lo prioritario es que los socialistas negocien un programa y el voto será en contra si no hay negociación en ese sentido, sin necesidad de convocar una consulta hasta que no haya un acuerdo que sea de Gobierno.