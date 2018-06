Profesores de universidades venezolanas realizan paro por mejoras salariales

Los profesores de 18 universidades públicas de Venezuela realizan hoy un paro por 24 horas en demanda de mejoras salariales en medio de la crisis económica que afecta al país y prevén más actividades de protestas a lo largo de la semana hasta lograr que el Gobierno de Nicolás Maduro atienda la situación.

"Son las 18 universidades adscritas a la Federación de Asociaciones de Profesores Universitarios de Venezuela (Fapuv) las que se paralizaron hoy", dijo a Efe la presidenta de esta organización, Lourdes Ramírez.

Señaló que en aunque en la mayoría de las universidades se cumplió el paro entre un 90 y 100 %, en algunas de estas instituciones que están intervenidas por el Gobierno el llamado se acató en menor porcentaje.

En Caracas, Yaracuy (oeste) o Bolívar (sur) los profesores universitarios salieron de sus instituciones y protagonizaron protestas.

"Es imposible hoy que un profesor universitario, un obrero, un empleado pueda mantener a la familia (...) le estamos pidiendo al Gobierno nacional unos salarios dignos", dijo a periodistas el presidente de la Asociación de Profesores de la Universidad Nacional Experimental de Guayana, Raúl Brito.

Los profesores de esta universidad que protestaban, tocando cacerolas, señalaron que en 1999 -antes de que Hugo Chávez se instalara en la Presidencia- tenían un salario que al cambio en divisas representaba 2.000 dólares y que en la actualidad solo ganan "2 dólares".

Asimismo, el también representante de la Asociación de Profesores de la Universidad Central de Venezuela (UCV), la principal del país, Víctor Márquez, dijo a Efe que la convocatoria a paro también es porque en las instituciones "no hay papel, no hay tinta, no hay marcadores" ni otros materiales para trabajar.

"Para esta semana también tendremos acciones de otra naturaleza", agregó el profesor al tiempo que señaló que si se da un paro por "mayor tiempo" el "único responsable es el Gobierno".

Márquez también dijo a periodistas que ya han realizado reclamos a las instancias correspondientes y que hasta el momento no han recibido respuestas.

"A partir de ahora comenzarán todo un conjunto de actividades no solo del sector universitario (...) vamos a incrementar la unidad de todo el sector laboral en defensa de los derechos", agregó y denunció que los docentes venezolanos también están dejando el país.

La profunda crisis económica que sufre Venezuela genera semanalmente protestas de los distintos gremios.

Durante la jornada de hoy también protestaron los enfermeros venezolanos exigiendo igualmente mejoras salariales y denunciando la fallas en los hospitales y la falta de medicamentos.