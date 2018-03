Rufián (ERC) ve bien la candidatura de Turull: "Nosotros no somos un obstáculo, nos da igual el nombre"

El diputado de ERC Gabriel Rufián ha afirmado este lunes que en el caso de que el candidato de Junts per Catalunya y exlíder de la ANC, Jordi Sànchez, no pudiera asistir a la investidura, su partido aceptaría como candidato a la Presidencia de la Generalitat al exportavoz del Gobierno catalán Jordi Turull y ha afirmado que a su formación le "da igual el nombre" porque no son un "obstáculo".