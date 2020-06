Torra, JxCat, ERC y la CUP expresan su apoyo a las protestas por la muerte de George Floyd

En su intervención inicial en el pleno del Parlament de este miércoles durante la sesión de control a Torra, Vidal Aragonés ha hecho un reconocimiento a las movilizaciones antiracistas que se están produciendo estos días: "Memoria, verdad, justicia y reparación. George Floyd, no olvidamos", y ha citado a la activista Angela Davis, que dijo que no es suficiente con no ser racista, sino que hay que ser antiracista.

Torra le ha contestado agradeciéndole estas palabras y se ha sumado al apoyo a las protestas: "Me gusta mucho el inicio de la pregunta, me parece totalmente correcto y recojo sus palabras".

En la intervención de Sabrià, el dirigente republicano ha defendido la necesidad de tener una mirada global, que estos días se centra en Estados Unidos porque se han producido cosas que le estremecen, y ha reivindicado que todo el mundo debe tener los mismos derechos: "En todo el mundo, ahora que quema Minneapolis y también antes".

También ha hecho referencia a este asunto Albert Batet, que ha mandado un mensaje de apoyo y solidaridad a las manifestaciones que se están produciendo: "Racismo, ni aquí ni en ninguna parte".