Vox pide firmar un programa único con Ciudadanos y PP en Madrid que quite la sanidad a los inmigrantes sin papeles

Vox pide a PP y Ciudadanos firmar un programa único para apoyar la investidura de Isabel Díaz Ayuso. La formación de extrema derecha quiere que el partido de Albert Rivera se moje y suscriba algunos de sus planteamientos en el caso de la Comunidad de Madrid, no como en otros territorios donde se ha jactado de tener un acuerdo en exclusiva con el PP y que son los de Pablo Casado los que han firmado con Vox.

El partido de extrema derecha no exige una mesa a tres, pero sí un documento conjunto. "No es indispensable sentarnos en una misma mesa, sino tener un programa firmado por las tres partes", ha concretado la líder de Vox en Madrid, Rocío Monasterio, en una rueda de prensa en la Asamblea. La formación da por anulado el principio de acuerdo firmado con el PP que incluía su entrada en el Gobierno regional con la gestión de "entes". "Venimos a defender ideas, y no a pedir consejerías. Nuestra base de negociación se basa en tres principios".

Entre las medidas que plantea la formación de Santiago Abascal se encuentran la retirada de la sanidad para los inmigrantes sin papeles -derogada por Cristina Cifuentes en 2015-, la eliminación de artículos de las leyes de LGTBI y transexualidad de la región aprobadas por el PP, o la "supresión de subvenciones destinadas a financiar chiringuitos, entes, sindicatos, patronales o empresas públicas que tengan carácter ideológico".

Vox también propone eliminar "la ayuda al exterior", un "pin parental para que los padre puedan excluir a sus hijos de actividades que sean contrarias a sus convicciones" y la creación de una Consejería de Familia y Natalidad. Según Monasterio, las propuestas conforman un "marco de negociación" de "mínimos", aunque ha matizado después de que "las tres partes tienen que ceder y salir contentas".

Vox argumenta que los recursos de los madrileños "no son infinitos" y por eso quiere los países de origen asuman las facturas de la sanidad de las personas "ilegales". Al mismo nivel coloca a las personas que hayan hecho uso de la sanidad madrileña para evitar el "turismo sanitario".

La formación de Abascal también quiere que PP y Ciudadanos se comprometan a "colaborar" para que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para la "identificación" de las personas sin papeles "con especial atención a la identificación y repatriación de los MENAS" (menores no acompañados). En el documento, asimismo, se recoge "eliminar o bajar todos los impuestos existentes en la Comunidad, sin elevar la deuda" y "realizar una "auditoría de las subvenciones" de los últimos años.

"Tenemos todo el verano para trabajar"

Vox pone estos mimbres para la negociación, que, asegura, tiene "como prioridad evitar políticas del consenso socialdemócrata". El partido plantea el 2 de julio como fecha límite para alcanzar un acuerdo con estas bases programáticas. "Igualmente tenemos todo el verano y el mes de agosto para seguir trabajando. Cobramos en agosto. Es una buena costumbre", ha afirmado.

El próximo martes es el último día que el presidente de la Asamblea de Madrid puede proponer un candidato o candidata a la investidura. Si la persona propuesta no reúne los apoyos suficientes se celebraría una segunda votación en la que sería suficiente una mayoría simple (más síes que nóes). El nuevo reglamento de la Cámara también contempla la convocatoria de una sesión de investidura sin candidato. La última oportunidad, en todo caso, es el 11 de septiembre. Si no hay por entonces presidenta se convocarían elecciones en los siguientes 54 días.