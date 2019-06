El PP se abre a retocar las leyes LGTBI para pactar con Vox pero Ciudadanos rechaza sus propuestas

PP y Ciudadanos ya han reaccionado al decálogo de "mínimos" de Vox para negociar en la Comunidad de Madrid. Las propuestas de Vox, basadas en la derogación de un puñado de artículos de dos normas para proteger de la violencia y la discriminación a las personas LGTBI y la retirada del derecho a la sanidad a los migrantes sin papeles, no han encontrado la misma aceptación en ambos partidos.

La candidata conservadora, Isabel Díaz Ayuso, ha anticipado que está abierta a revisar dos normas que ella misma respaldó como diputada y que se aprobaron durante el mandato de Cristina Cifuentes: la ley de identidad y expresión de género y la ley contra la LGTBIfobia. "Todo lo que sea regresar es un grave error y no quiero hacerlo. Otra cosa es si consideran que dentro de la ley hay aspectos que se pueden mejorar, se puede tratar", ha concretado Díaz Ayuso, que hará valer su propio criterio en las negociaciones. Incluso si eso supone enmendar la plana a la gestión del anterior Gobierno del PP. "Aspiro a tener un gobierno a mi manera, no tengo que tomar por bueno lo que venía de otras legislaturas".

Ciudadanos, sin embargo, ha escenificado una gran oposición al documento. "No vamos a llegar a ningún tipo de acuerdo con aquellos partidos que quieran hacer retroceder a la Comunidad, que frivolicen con la violenica, que estigmaticen a los inmigrantes o que ataquen al colectivo LGTBI con las conquistas que se han hecho con tanto esfuerzo", ha afirmado el líder autonómico, Ignacio Aguado, en una escueta comparecencia sin preguntas ante la prensa.

El partido de Albert Rivera da así un espaldarazo a las exigencias de Vox y asegura que sus "principios y los del partido estarán por encima de cualquier gobierno". En su declaración, Aguado ha puesto la pelota sobre el tejado del PP, pese a que los tres partidos necesitan unirse para lograr una mayoría que permita la investidura de Díaz Ayuso. "La pregunta es qué quiere hacer el Partido Popular, si quiere una comunidad en blanco y negro o a color", ha zanjado.

El PP asegura, en términos generales, que no tiene "líneas rojas" en la negociación. Díaz Ayuso se ha mostrado también receptiva ante la propuesta de revisar subvenciones a determinadas organizaciones y sindicatos. "Entraría a hablar si consideran que se politiza porque entran las asociaciones. Quiero evitar todo tipo de desmanes. No quiero que haya abusos, adoctrinamientos o imposiciones".

Pero ha avanzado que no permitirá que cuestiones que no son de competencia autonómica centren las negociaciones. "De nosotros no depende repatriar a nadie. Y pido que todos los temas que tienen que ver con estas sensibilidades sean tratados con sumo respeto", ha apuntado sobre la propuesta de Vox de "colaborar desde todos los organismos de la Comunidad de Madrid en la identificación de los inmigrantes" en situación irregular, incluidos los Menores Extranjeros No Acompañados (MENAS).

Sobre la vuelta a la exclusión sanitaria propuesta por Vox, que pasaría por pedir a los países de origen que paguen la atención de los migrantes sin papeles, Díaz Ayuso ha sido también clara: "Siempre hemos defendido una sanidad universal". La candidata cree que las propuestas sobre inmigranción y sanidad "se tienen que matizar" en las negociaciones.

La idea de crear una Consejería de Familia es un "tema social a abordar" para el PP. "No creo que el nombre sea el problema", ha dicho. Y en la propuesta de bajada de impuestos dan por hecho el acuerdo porque su partido sabe "como nadie cómo hay que hacerlo". "Todo lo que tenga que ver con administración austera y libertad educativa es algo que venimos haciendo", ha añadido.