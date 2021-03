Aznar, ante el tribunal de la caja B: "No he recibido ningún sobresueldo. Lo que hicieran mis sucesores ni me interesa"

El expresidente del Gobierno José María Aznar ha negado en su comparecencia en el juicio de la caja B del Partido Popular haber cobrado retribuciones opacas y que hubiera una contabilidad paralela en la formación que dirigió entre 1990 y 2004. "No he recibido nunca ningún complemento de sueldo, todas las cantidades son transparentes y todas están declaradas en mis declaraciones IRPF. Jamás he recibido ningún sobresueldo", ha asegurado al inicio de su interrogatorio a preguntas del abogado de una de las acusaciones populares, Mariano Benítez de Lugo. "No sé lo que hicieron los demás. No sé lo que hicieron mis sucesores ni me interesa", ha insistido después el ex jefe del Ejecutivo al ser cuestionado de nuevo sobre los supuestos pagos opacos a miembros de la cúpula conservadora.

Aznar también ha desmentido al exdiputado del PP Jaime Ignacio del Burgo, quien en la previa declaró también como testigo y dijo que Aznar le había dado autorización para hacer entregas en “metálico” por valor de 3.900.000 pesetas a Calixto Ayesa como “compensación” cuando se incorporó al Gobierno de Navarra como consejero de Salud. Esas entregas, reconocidas por Del Burgo, están recogidas en los cuadernos manuscritos en los que Luis Bárcenas y Álvaro Lapuerta reflejaron decenas de entradas y salidas de dinero opacas entre 1990 y 2008.

“Yo no he dado autorización para compensar económicamente a nadie”, ha dicho Aznar, que ha atribuido la declaración del exdiputado Del Burgo a alguna confusión de su recuerdo a las “muchas reuniones” que mantuvieron. “No tenía competencias para hacerlo”, ha dicho. “Nunca he autorizado ningún pago nunca”, ha añadido. Del Burgo negó que, pese a aparecer en los papeles de Bárcenas, ese dinero procediera de la caja B sino de donaciones legales en metálico autorizadas en la época.

Asimismo, ha negado ser el receptor de los pagos bajo la inscripción "J.M." que recogen los papeles del extesorero del PP Luis Bárcenas. “¿Esas iniciales de JM eran de usted?”, le ha preguntado el letrado Benítez de Lugo. “No, señor. No he recibido ninguna cantidad, ni responde a ninguna consideración que me pueda afectar esas anotaciones si es que esas anotaciones son ciertas”, ha respondido Aznar. Bajo este epígrafe aparecen supuestas entregas en los años 1990, 1997 y 1998 por valor de 8,5 millones de pesetas (51.266 euros) que Bárcenas nunca ha querido aclarar si se referían al expresidente del Gobierno a otra persona.

Durante su interrogatorio, que se ha alargado durante poco más de una hora, Aznar también ha reivindicado la figura política de Jaume Matas como ministro de Medio Ambiente y presidente balear pese a que ha sido condenado a más de cuatro años de cárcel por su gestión al frente de la comunidad autónoma. Este martes, en su comparecencia como testigo, Matas aseguró que recibió una compensación del partido en varias nóminas ingresadas a su cuenta cuando dejó de ser ministro para ser candidato a la Presidencia autonómica porque tenía una situación de “necesidad”. Respecto a esa compensación, Aznar ha dicho: “No lo sé. Yo me ocupaba entonces de presidir el Gobierno. No sé si había un problema y no sé cómo se resolvió. Fue un excelente ministro de Medio Ambiente, ganó las elecciones y fue un buen presidente de Baleares”.