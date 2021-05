Bal llama a los madrileños a una "participación histórica" y ve que Cs sale "reforzado" de esta campaña

MADRID, 4 (EUROPA PRESS)

El candidato de Ciudadanos a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Edmundo Bal, ha llamado a los madrileños a tener una "participación histórica" en las elecciones de este 4 de mayo y cree que su partido sale "reforzado" de esta campaña.

Así lo ha asegurado a los medios de comunicación tras ejercer su derecho a voto alrededor de las 10 horas en el Centro Cultural Alfredo Kraus del distrito de Fuencarral-El Pardo.

"Siento satisfacción de ver mi colegio electoral lleno de gente, con cola desde primera hora, para cumplir nuestro deber cívico y decantarse por una opción electoral", ha señalado Bal, quien ha agradecido a los apoderados por la "ayuda en un día tan importante".

También ha tenido palabras de agradecimiento para los ciudadanos que conforman las mesas electorales sin los que "no funcionaría la democracia" y, especialmente, en un día en el que se tiene "la sensación de ser histórico".

"Tenemos la obligación y el compromiso de decirle a todos que vayan a votar y que mañana no se queden con la idea de un resultado que no les gusta mucho, pero que ellos no fueron a votar", ha añadido. Confía en que el espíritu de esta jornada de "dejar de gritar y participar" se trasladará en la "participación más alta de la historia".

Al ser preguntado por el futuro del partido, ha aseverado que en la campaña se ha demostrado "ilusión" y que Cs sale "reforzado" gracias a los "simpatizantes, afiliados y agrupaciones locales" que han hecho ""que sea posible".

"La sensación que tengo es que este partido está muy vivo y es mas necesario que nunca. Hemos dado ejemplo de educación sin insultos. Va a salir un Cs reforzado mirando al futuro con nuestra presidenta, Inés Arrimadas", ha asegurado.

Asimismo, ha apuntado que no se hubiera "perdonado de ninguna manera" haber dicho que no a presentarse a las primarias porque ha sido una "experiencia alucinante" para un "chaval de barrio" que ha vivido una de las "experiencias más bonitas" de su vida.

Bal ha recordado que en los 'trackings' internos les daban "dentro de la Asamblea" y cree que, a pesar del resto de encuestas, ha notado la "ilusión" de la gente del partido y de personas que no le iban a votar en un principio, pero que le han asegurado que ha puesto "sensatez en la campaña". "Eso es lo que he palpado", ha concluido el candidato 'naranja'.