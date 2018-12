El abogado de 'la manada' y el de la víctima anuncian que recurrirán la sentencia ante el Tribunal Supremo

Miguel Ángel Morán, abogado de la víctima de La Manada, ha anunciado que recurriera al Tribunal Supremo la sentencia del TSJN que confirma la condena de nueve años de prisión para La Manada por un delito de abuso sexual con prevalimiento. "Creemos que está claro que hay un ambiente intimidatorio suficiente para considerar que los hechos son una agresión sexual", ha señalado este miércoles Miguel Ángel Morán, en declaraciones a Europa Press.

El letrado se ha mostrado "satisfecho" con las fundamentaciones que realizan los dos magistrados que han emitido el voto particular, para mostrarse partidarios de declarar los hechos como una agresión sexual, si bien ha discrepado de la pena que plantean (14 años, tres meses y un día). Además de su reclamación de que los hechos sean considerados una agresión sexual, el abogado pedirá en el Supremo que el hurto por el que se condena al guardia civil de La Manada (por el robo del móvil) sea considerado un robo con intimidación, porque se desarrolla "todo en el mismo contexto".

Ha apuntado como favorable a sus posiciones que la sentencia del TSJN "nos concede uno de los motivos del recurso" al declarar la nulidad del procedimiento respecto a la absolución que la Audiencia Provincial hizo del delito contra la intimidad del que se acusaba a los jóvenes por la grabación parcial de los hechos.

Ahora "la Audiencia Provincial va a tener que pronunciarse sobre el delito contra la intimidad, y entendemos que lógicamente les condenará, lo que incrementará la pena" de los jóvenes sevillanos, que se encuentran en libertad tras cerca de dos años en prisión provisional. Por otro lado, ha valorado que la Sala de lo Civil y lo Penal del TSJN haya establecido que la Audiencia de Navarra dicte una nueva sentencia sobre el delito contra la intimidad por la grabación de los hechos.

El Tribunal Superior de Justicia de Navarra (TSJN) ha confirmado a primera hora la condena de 9 años de prisión por un delito continuado de abuso sexual con prevalimiento impuesta por la Audiencia de Navarra a los cinco acusados de la violación grupal en Pamplona a una joven de 18 años en los Sanfermines de 2016.

El abogado de 'la manada' recurrirá

Por su parte, el abogado de 'la manada', Agustín Martínez, en conexión con Espejo Público minutos después de conocerse la resolución, ha declarado también que no le gusta y que entiende que "esta sentencia no es justa, la acato y la recurro". Ha anunciado que lo llevará al Tribunal Supremo: "No comparto la sentencia pero la respeto y llevaré la causa hasta el Tribunal Supremo. No voy a pegar patadas a la puerta del juzgado ni voy a insultar a ninguno de los magistrados".

Entre otros comentarios, se ha referido a la parte de la sentencia que hable de "pasividad doliente" de la víctima. "Allí menos dolor había casi de todo", ha dicho insistiendo en que fue sexo consentido.