EH Bildu se desmarca de una declaración contra el asesinato de Caballero a manos de ETA por el uso de la palabra “condena”

EH Bildu se ha desmarcado de una declaración institucional contra el asesinato del concejal de UPN Tomás Caballero a manos de ETA el 6 de mayo de 1998, efeméride de la que este lunes se cumplen 26 años, por el uso de la palabra “condena”. El texto, en el que se condenaba “todos los atentados” de la banda terrorista y, “en especial” el de Tomás Caballero, no ha salido adelante por la abstención de la coalición abertzale a pesar del apoyo del resto de grupos.

“Hemos vuelto a constatar dónde está EH Bildu, son incapaces de condenar el asesinato de Tomás Caballero”, ha lamentado Javier Esparza, portavoz de UPN, partido que ha presentado la declaración. Esparza ha acusado al PSN de “blanquear” y “normalizar” a la coalición abertzale por haber pactado con EH Bildu cinco presupuestos en Navarra y, más recientemente, haber pactado una moción de censura en Pamplona para desalojar a los regionalistas del Ayuntamiento y aupar a Joseba Asiron a la alcaldía. “No se puede normalizar a una formación política como EH Bildu que, 26 años después, es incapaz de asumir y de llamar a las cosas por su nombre, de llamar al terrorismo terrorismo y, desde luego, de condenarlo, condenar el asesinato”, ha aseverado el portavoz de UPN.

Desde EH Bildu no han querido entrar a dar explicaciones sobre el motivo de su abstención y su portavoz Laura Aznal se ha limitado a señalar que en el Ayuntamiento de Pamplona, ante una declaración similar, los concejales de su formación leyeron su propio texto, y ha reiterado el “compromiso” de EH Bildu en favor de la paz y reparación “de todas las víctimas”. “Vamos a seguir trabajando por la verdad, justicia y reparación de todas las víctimas, expresando nuestro reconocimiento a todas ellas, también a las víctimas de ETA y también, cómo no, a Tomás Caballero”, ha apuntado.

Por parte del PSN, su portavoz Ramón Alzórriz ha calificado de “error ético y político” la posición de EH Bildu. “Esto es lo que decimos cuando decimos que les falta un recorrido ético. No se puede avanzar si no avanzamos todos y no damos pasos. Hemos reconocido pasos de la izquierda abertzale pero casos como el de hoy bloquean cualquier tipo de avance en el sentido de gobernar juntos”, ha explicado el portavoz de los socialistas, quien ha defendido sus acuerdos con la izquierda abertzale porque “sirven para mejorar la vida de los ciudadanos”.

El resto de grupos, Geroa Bai, PP, Contigo/Zurekin y Vox han lamentado la abstención de EH Bildu que ha impedido la aprobación de la declaración institucional y han mostrado su condena al asesinato del concejal regionalista en 1998.