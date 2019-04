Informar sobre Vox entre insultos, vetos y amenazas: "Sois una vergüenza, nos tendréis siempre enfrente"

Dentro de la larga lista de enemigos que Vox ha señalado en su campaña para disputar el voto más a la derecha, el partido de Santiago Abascal ha situado en la diana a diarios, radios y televisiones no afines. Todo está en un manual interno de comunicación de 14 páginas en el que se pide rechazar entrevistas y dejar de atender a la prensa que no le gusta. "Nunca hay obligación de conceder una entrevista o de facilitar información a los medios. Es más, si se trata de un medio de comunicación poco afín, debe rechazarse", recoge este documento interno revelado en exclusiva por eldiario.es.

La estrategia no es nueva, sigue el camino que ya han emprendido otros líderes populistas como Jair Bolsonaro en Brasil y Donald Trump en Estados Unidos, que también han declarado la guerra a los medios de comunicación para difundir su mensaje, bulos incluidos, a través de las redes sociales.

Los responsables de Vox han decidido seguir el manual a rajatabla -no atienden a ningún periodista que pretenda realizar una información crítica y tampoco aportan su versión sobre asuntos de actualidad- pero alguno de los portavoces ha decidido ir un poco más lejos. El vicepresidente del partido, Víctor González Coelho de Portugal, pidió cerrar La Sexta en un mitin en Albacete el pasado sábado.

Más allá de la hipérbole que rodea a todo lo que tiene que ver con Vox, esos mensajes están calando entre su militancia y las consecuencias las pagan los redactores a pie de calle. Este jueves un equipo de reporteros de La Sexta fue abucheado en el multitudinario mitin del partido en Valencia mientras se trataba de boicotear su trabajo.

Lamentables gritos de seguidores de @vox_es contra la compañera de @sextaNoticias en el acto de hoy en Valencia pic.twitter.com/acpeG3DAfv — Álvaro Carvajal (@alvaro7carvajal) 25 de abril de 2019

No solo una parte de las bases acosa a los redactores de a pie, la dirección ha emprendido una campaña subterránea de vetos, amenazas e insultos hacia los periodistas que siguen la actualidad del partido.

Sus dirigentes han negado la entrada a mítines (a la zona de prensa y también como público) a informadores de distintos medios con el argumento de que no quieren "manipuladores". Y la pasada semana su equipo de comunicación expulsó a una decena de informadores del grupo de WhatsApp en el que informaba de sus actos. Dentro de la lista de purgados había redactores de medios con líneas editoriales muy diferentes (El Español, Onda Cero, Cadena Ser, El Plural y eldiario.es).

La escalada de presión sobre la prensa continúa en los últimos días de campaña. Este miércoles la redactora que cubre la información de Vox en eldiario.es se dirigió a través de WhatsApp al director de comunicación del partido, Manuel Mariscal, un joven periodista que además es candidato al Congreso por la provincia de Toledo. Se trataba de contrastar una información sobre un manual interno de uso de las redes sociales que obra en poder de eldiario.es. Lo que sigue es el contenido literal de la conversación.

Periodista de eldiario.es: Hola, Manuel. ¿Cómo estás? Hemos tenido acceso al manual de redes que habéis distribuido a las delegaciones provinciales, quería consultaros cuándo lo elaborasteis, a quién se lo habéis difundido... y cualquier reacción que queráis que incluyamos. Quedo a la espera de vuestra respuesta. Un saludo

Manuel Mariscal: ¿Podemos quedar a tomar un café y te explico?

Periodista: Hola, acabo de hablar con mi jefe y hemos decidido retrasar la publicación a la espera de hablar con vosotros. Decidnos dónde quedamos mañana para tomar ese café. Un saludo.

Manuel Mariscal: jajajajajajajajaja es broma, ¡cómo voy a quedar a tomar un café contigo! vete a esparragar a otro sitio.

Pantallazo de la conversación mantenida por la redactora de eldiario.es y Manuel Mariscal, director de Comunicación de Vox, el pasado miércoles.

La dirección de este periódico se puso en contacto minutos después con el responsable de Comunicación de Vox para pedir que, si no iban a responder preguntas de eldiario.es, al menos tratasen con respeto a sus periodistas. La respuesta de Mariscal, jefe de prensa y candidato al Congreso por Toledo, fue la siguiente: "Yo dedico el tiempo a trabajar por nuestros votantes y por España. No le voy a dedicar ni un solo minuto a manipuladores que utilizan técnicas mafiosas (presionando o pagando a personas para facilitar información personal de nuestra gente) o como paparazzis persiguiéndonos en nuestra vida privada. Vosotros concretamente sois una vergüenza. Nos tendréis enfrente. Siempre".

Cuando se le explicó que desde esta redacción ni se ha pagado por información ni se ha presionado a ninguna fuente ni tampoco se ha publicado noticia alguna sobre la vida privada de sus dirigentes ni de ningún otro partido, el responsable de comunicación de Vox respondió que no quería "perder el tiempo" y anunció que bloquearía ese número de teléfono, cosa que hizo.

Es el segundo episodio de este tipo que se produce en lo que va de semana. La mañana del pasado domingo, la dirección del partido negó el acceso a la zona de prensa en el mitin que se celebró en el pabellón Pitiu Rochel, en Alicante. Tres días antes el responsable de prensa de Vox en Alicante había acreditado a la periodista que, tal y como se solicitaba, había enviado sus datos y el número del DNI. Nada más llegar a la puerta de prensa y antes de haberse presentado como redactora de eldiario.es, un guardia de seguridad dijo a la periodista que no iba a acceder al acto. Cuando llegó el responsable de prensa, el mismo que la había acreditado, aludió a "una contraorden" y confirmó que eldiario.es no podía entrar. Este es el audio de la conversación que la periodista de este medio decidió grabar para que quedase constancia del veto.

Posteriormente, la redactora se colocó en la fila donde esperaba el público para acceder como una espectadora más. Cuando llegó su turno y después de que una persona de seguridad revisase su mochila y sus objetos personales, se le denegó el acceso. Un segundo periodista de este medio también se quedó fuera. eldiario.es sí ha logrado acceder a otros actos políticos de Vox en Murcia o Las Rozas, entrando por la zona de público. Lo mismo están haciendo redactores de otros medios.

El partido de Abascal había advertido a este y a otros medios de comunicación antes de comenzar la campaña de que no iba a responder a ninguna de las preguntas que planteasen siguiendo su estrategia de "no colaborar" con prensa que Vox no considere afín. eldiario.es siguió llamando al partido para recabar su opinión antes de publicar cualquier noticia que afectase el partido. Desde el 21 de febrero su departamento de prensa no ha contestado a ninguna pregunta planteada desde esta redacción: 13 mensajes y una decena de llamadas. El partido de Santiago Abascal también ha vetado la entrada de los profesionales de Onda Cero en todos sus actos.

Tal y como dijo que haría, el partido se dedica a tratar de desacreditar las informaciones que no le convienen en las redes sociales. La última vez lo hizo este jueves. Después de que este medio publicase su manual de redes sociales, desde su cuenta de Twitter la formación de Abascal calificó la información de "fake" y dio a entender que era el resultado de un taller con afiliados. El documento figura en la Intranet del partido bajo el título "manual de redes sociales, memes y canva", disponible para que todos los responsables de comunicación puedan acceder con sus claves.