Un exboxeador de origen guineano salta al ring de la política

Santiago Nang Oyana, exboxeador nacido en Guinea Ecuatorial hace 48 años, llegó a la localidad madrileña de Móstoles siendo un niño de 8 o 9 años y ahora, "harto" de todos los partidos políticos, ha decidido crear y liderar su propia candidatura a la Alcaldía: Unidos Móstoles.

"Toda mi vida se ha desarrollado aquí. Me siento mostoleño. No es donde nace uno, sino dónde se cría", ha señalado a Efe Nang Oyana, "un negro" -como se refiere a sí mismo- que llegó con sus padres desde la antigua colonia española al municipio a finales de los 70, después de pasar por el barrio madrileño de Carabanchel.

Aunque es la primera vez que se presenta a unas elecciones, Nang Oyana es muy conocido entre gran parte de los vecinos de Móstoles por su actividad profesional -es propietario de una discoteca y de un restaurante en el municipio- y por su actividad deportiva en el mundo del boxeo y otros deportes de enfrentamiento.

A lo largo de su carrera deportiva, que inició a finales de los 80 en la Escuela Barceló, uno de los gimnasios de este tipo de deportes más reconocidos de Madrid, Nang Oyana ha sido campeón del mundo de 'thai boxing' y de boxeo 'amateur', además de campeón de Europa de 'kick boxing'.

"He competido desde el 94 hasta hace cinco años, cuando tuve mi última pelea en Sudáfrica con 43 años", resalta el ahora candidato, que afirma que "mucha gente joven y deportista" lo conoce y "confía ciegamente" en él porque es "un mostoleño más" y no permite nunca que "nadie hable mal de Móstoles".

Nang Oyana ha logrado conformar una candidatura gracias "a la gente del pueblo" y a muchos amigos suyos que lo han apoyado.

Según explica, llega de nuevas a la política para hacer frente "a las injusticias y los abusos" de los dirigentes actuales, aunque insiste en que no es "ni de izquierdas ni de derechas".

"Cuando la gente me habla de ideología, yo no sé que significa la derecha ni la izquierda, yo sé lo que está bien y lo que está mal, para que se convierta en bien. Yo he hecho un partido para el bienestar del pueblo y no quiero que se me encasille en ningún sitio", añade.

El candidato recuerda que su padre llegó a ser un alto cargo del Ministerio de Agricultura en su país, antes de venir a España, aunque ahora critica duramente "a toda la clase política", ya que dice que "hay mucho enchufismo de los partidos" y que "no destinan el dinero a lo que realmente importa a los ciudadanos".

Por ello, lo "único" que promete es "luchar por las injusticias que hay en el pueblo, los abusos, el trato vejatorio que recibimos de las administraciones públicas cuando somos nosotros quienes pagamos su sueldo", un "abuso de poder" que dice haber visto muy presente en "los últimos diez años".

"Estos cinco años han sido la gota que colma el vaso. Tiene que haber un cambio radical", reitera Nang Oyana, quien está recorriendo Móstoles durante estas semanas para "transmitir su proyecto a todos los mostoleños", aunque reconoce que no está siendo fácil por "el boicot de los medios y de los partidos grandes".

Nang Oyana dice ser consciente de la dificultad de lograr llegar el 26 de mayo a la Corporación, aunque confiesa que esta experiencia le servirá para "aprender los mecanismos para dentro de cuatro años", cuando avisa a sus rivales de que "se preparen" porque entonces "sí que va a dar guerra".

Rubén S. Lesmas