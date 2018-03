El exvicepresidente valenciano Víctor Campos afirma que solo recibió sobres de afiliados

Víctor Campos ha reconocido que manejó sobres con dinero en efectivo de cara a la campaña electoral de 2007, pero asegura que procedía de donaciones de afiliados y no de empresarios. El exvicepresidente valenciano con Francisco Camps se ha desmarcado así de la trama de financiación ilegal en la que le incluyeron Ricardo Costa y Álvaro Pérez 'El Bigotes'.

Durante su comparecencia como testigo en el juicio de la rama valenciana del caso Gürtel, Campos ha dicho desconocer la mecánica de facturación falsa a empresarios para pagar actos electorales del partido.Lo único que ha admitido es que manejó sobres con dinero en efectivo que trasladó a Cristina Ibáñez, entonces gerente del PP valenciano, imputada en esta causa: "En pocas ocasiones le traslade dinero que me habían hecho llegar en reuniones comarcales".

Los sobres contenían donaciones de afiliados, ha afirmado Campos, que recibía de "responsables del partido a nivel comarcal". Cuando la abogada de la acusación le ha pedido que precisase quiénes le entregaban esos sobres, ha contestado que no lo recuerda porque "no le daba importancia". Ese dinero era luego ingresado, ha continuado, "en una cuenta legal de donaciones del partido".

Campos ha negado de esta manera que los sobres contuviesen dinero de empresarios, como afirmó Ricardo Costa. Este dijo durante su declaración que en 2006 Campos le citó a su despacho y le enseñó "unos sobres que eran dinero de los empresarios". Esa tarea de recaudador, aclaró, "se la encargó Francisco Camps y Juan Cotino".

El exvicepresidente valenciano ha negado este relato de los hechos y ha dicho que "en absoluto" recibió órdenes para facturar a empresarios gastos electorales del PP. Nunca tuvo "conversaciones en este sentido" con los empresarios de la región, ha insistido, y ha reiterado que no tuvo "casi participación" en la campaña de 2007.

La reunión de Costa y Bárcenas es "inverosímil"

Costa también relató un encuentro con Luis Bárcenas en el que le detalló este sistema de financiación, y al que el entonces tesorero pidió poner fin por ser ilegal. Costa explicó que trasladó el contenido de esa reunión a Campos, pero este lo he negado y ha calificado esa supuesta reunión de "inverosímil".

Campos también ha negado haber mantenido una reunión con Bárcenas, Álvaro Lapuerta y un empresario para acordar un donativo al PP Valenciano. También ha rechazado que tuviese un papel de mediación en el pago de la deuda a Orange Market, la empresa de la trama Gürtel que operaba en Valencia. "Siempre he oído a Álvaro Pérez que se le debía dinero, pero supongo que se revolvería, pero yo no participé en la solución", ha añadido.

La versión de Campos coincide con la de Cristina Ibáñez, que se refirió a los sobres como "paquetitos" e insistió en que se trataba de donativos particulares, no de empresarios, no superiores a 3.000 euros. Campos ha refrendado en este punto y ha afirmado que se trataba de cantidades "pequeñas" de 1.000, 2.000 o 3.000 euros.

Sobre la posición de Ibáñez dentro del partido, ha dicho desconocer de quién dependía: "No lo sé, era la gerente del partido, no se quién la contrataba, quién le pagaba la nómina ni quién era su superior".

Este martes también ha declarado la actual tesorera del PP, Carmen Navarro. Apenas ha tenido que responder a unas pocas cuestiones planteadas por la Fiscalía sobre el trabajo que desarrollaban los gerentes regionales del partido.

Navarro, procesada por la destrucción de los ordenadores de Bárcenas, se ha remitido a los escritos que ha entregado al tribunal durante el proceso de instrucción y ha insistido en que en el momento de los hechos no trabajaba en el PP, partido al que se incorporó en 2010. "No sé lo que se hacía entonces" ha dicho en referencia a las elecciones de 2007 y ha añadido que no conoce a los cabecillas de Gürtel.