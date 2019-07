El gobernador de Río justifica la letalidad de la Policía con el descenso del crimen

El gobernador del estado brasileño de Río de Janeiro, Wilson Witzel, explicó este martes que el aumento de la "letalidad" de la Policía en la región "está bajando la criminalidad", en una rueda de prensa con corresponsales extranjeros en el Palacio Guanabara, sede del Gobierno regional.

La política de seguridad pública y el uso de francotiradores desde helicópteros en Río de Janeiro ha dejado este año más de 430 muertos a manos de la Policía en el estado más emblemático de Brasil, acciones que han prendido las alarmas de entidades defensoras de los derechos humanos y que salpican de polémica a Witzel.

El ex juez federal, del Partido Social Cristiano (PSC), apuntó que los traficantes, quienes según él tienen que ser tratados como terroristas, "están matando gente y la prensa no lo muestra, tan solo refleja el lado del policía y no el del terrorismo".

Además, declaró que es "normal" esperar un alto número de muertes hasta el final del mandato ya que el estado está "lidiando con una situación de enfrentamiento" contra el crimen y el narcotráfico y añadió que nadie quiere matar al bandido, pero este tiene que saber que "si no se entrega muere".

Al ser preguntado por las muertes de inocentes en operaciones policiales contra el narcotráfico, Witzel subrayó que "solo se puede decir que alguien es inocente cuando la Fiscalía lo demuestra" y mientras no exista un documento que lo pruebe no se puede saber que la persona no tiene nada que ver con el narcotráfico.

Según el Instituto de Seguridad Pública, durante el primer trimestre del año 434 civiles murieron en acciones policiales, un número 17,9 % superior al del mismo período de 2018.

Sin embargo, el gobernador añadió que en los casos en los que sí se verifique que un policía mató a un inocente, el agente será condenado.

Witzel fue acusado en varias ocasiones de defender medidas para combatir la criminalidad que son contrarias a los derechos humanos y a la propia Constitución brasileña, a lo que respondió con que algunas de las frases que se le atribuyen están "distorsionadas" o "descontextualizadas" y la prensa transmite una imagen de Brasil que "no es imparcial".

Con respecto a unas declaraciones en las que defendía que francotiradores de elite maten a criminales que porten fusiles en las favelas de la región, Witzel apuntó que existe una oposición de izquierda en Brasil "un tanto esquizofrénica".

"Algún esquizofrénico de la izquierda decidió hablar que yo iba a dar fusiles (a la Policía). La izquierda no tiene condiciones de establecer un diálogo en alto nivel. Yo no voy a disparar misiles en ninguna comunidad", aseveró.

En su encuentro con los periodistas, el gobernador también justificó una de sus polémicas más sonadas: una imagen suya en campaña electoral junto con los legisladores regionales Daniel Silveira y Rodrigo Amorim en la que rompieron en público la placa en recuerdo de la concejala y activista asesinada Marielle Franco.

La placa había sido colocada en frente de la Cámara Municipal de la 'Ciudad Maravillosa'.

Witzel aclaró que pidió disculpas a los padres de Franco por las acciones de los diputados y que la imagen en la que él aparece sonriente y con un brazo en alto está "descontextualizada" ya que, según explicó, estaba saludando a alguien que tenía en frente y fue al girarse cuando vio que la placa de Marielle Franco estaba rota.

En el encuentro de este martes, el primero del gobernador con los corresponsales extranjeros desde que asumió su cargo, el exjuez afirmó que habrá más encuentros con la prensa ya que el estado de Río de Janeiro quiere "ser abierto" y "mejorar la comunicación con la prensa internacional".