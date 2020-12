El Gobierno no renuncia a cambiar el sistema de elección del CGPJ pero quiere dar más tiempo al PP con la nueva reforma

MADRID, 2 (EUROPA PRESS)

El Gobierno quiere intentar agotar la vía de la negociación con el PP para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y, por ello, ha decidido impulsar de momento una nueva reforma en el Congreso que aborde solo la limitación de las funciones de este órgano cuando haya caducado su mandato. Es decir, dice que su objetivo es que esto se reforme cuanto antes, mientras se intenta sellar definitivamente con los 'populares' un acuerdo, según explican fuentes gubernamentales.

Eso sí, el Ejecutivo ha vuelto a dejar claro este miércoles que no van a renunciar a la reforma que registraron PSOE y Unidas Podemos en octubre para rebajar la mayoría de tres quintos que ahora se necesita para elegir en el Parlamento a los nuevos miembros del CGPJ.

Unidas Podemos y PSOE han registrado de forma conjunta este miércoles una nueva Proposición de Ley en el Congreso para limitar las funciones del Consejo General del Poder Judicial cuando haya caducado su mandato, como ocurre en la actualidad; esta cuestión ya se incluía en la iniciativa que presentaron en octubre.

El motivo de que hayan presentado esta nueva reforma, incluyendo solo este asunto y dejando fuera el sistema de elección de los vocales del CGPJ que designa el Parlamento, es que quieren que este asunto se regule cuanto antes, sin que ello afecte a la vía de negociación abierta con el PP, en la que el Gobierno sigue confiando.

"MENSAJES CONTRADICTORIOS" DEL PP

Las fuentes consultadas explican que están recibiendo del PP mensajes contradictorios, ya que aunque en público los de Pablo Casado dicen que es imposible el acuerdo en estos momentos, en privado sí se muestran todavía dispuestos a renovar el CGPJ.

Por ello, el Ejecutivo asegura que quiere agotar esa vía de negociación, si es que existe, sin que ello suponga que el órgano de gobierno de los jueces pueda seguir actuando con plenas facultades aunque lleve en funciones ya dos años.

No obstante, al mismo tiempo Moncloa quiere dejar claro que el tiempo que le dan al PP no es "infinito" y que, por ello, no van a renunciar a tramitar en un futuro la reforma del sistema de elección del CGPJ.

En todo caso, este movimiento indica que esta cuestión no se abordará ya antes de que acabe el año, sino que seguirá "aparcada". La reforma está congelada desde que así lo anunciara el presidente Sánchez a finales de octubre, como gesto hacia el PP, tras confirmarse que los 'populares' votarían en contra de la moción de censura de Vox.

La nueva iniciativa para regular únicamente las funciones del CGPJ es también decisión de Sánchez, según han informado las fuentes consultadas, al igual que lo fue la de impulsar la reforma del sistema de elección, y la de paralizarla después en busca de un entendimiento con el PP.

Tanto el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, como la portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, han asegurado esta semana que ya había un acuerdo prácticamente cerrado con el PP, pero que el partido de Casado no quería hacerlo público, y se estaba descidiendo.

Al mismo tiempo, sus socios de coalición de Unidas Podemos elevaron la presión este martes para abordar ya la reforma y no dar más tiempo al PP, al entender que no existía por su parte ninguna intención de llegar a un acuerdo, y que la renovación es ya urgente.

Como vía intermedia, el Gobierno ha optado ahora por abordar en una nueva reforma las funciones del CGPJ con mandato caducado y dejar aparcada algo más de tiempo la modificación del sistema de elección, que había generado además dudas en Europa, con el objetivo de intentar convencer al PP para que dé vía libre al pacto.