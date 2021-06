Investigan por corrupción y lavado de activos a un exprocurador de República Dominicana

Santo Domingo, 29 jun (EFE).- El último procurador general de la República Dominicana, Jean Alain Rodríguez, es investigado por corrupción, lavado de activos y otros delitos, informó este martes la Fiscalía.

Miembros del Ministerio Público realizan desde la noche del lunes una serie de 38 investigaciones en domicilios de Santo Domingo y en otras dos regiones del país, incluyendo el apartamento de Rodríguez y la casa de su madre, en relación con el caso, llamado Operación Medusa.

Por el momento, cuatro ex funcionarios de la Procuraduría General de la República (PGR) han sido arrestados, el ex director de Tecnología de la Información Javier Alejandro Forteza Ibarra, el ex encargado del Departamento de Contabilidad Rafael Antonio Mercedes Marte, el ex asesor Miguel José de Moya y la ex subdirectora administrativa Altagracia Guillén Calzado.

Los sospechosos son imputados de delitos de asociación de malhechores, estafa contra el Estado, soborno, coalición de funcionarios, falsedad de documentos públicos, robo de identidad, delitos electrónicos y lavado de activos, según un comunicado de la PGR.

Después de lanzarse la operación, Rodríguez afirmó en las redes sociales que la investigación se trata de una "persecución motivada por el odio y la venganza".

El propio Rodríguez confirmó que fueron allanados su apartamento y la casa de su madre, que se encuentra en el extranjero, y adelantó que este martes él mismo acudirá a la sede de la Fiscalía.

El pasado jueves, Rodríguez no pudo tomar un vuelo con destino a Estados Unidos, en una decisión que ha sido criticada por la actual procuradora general de la República, Miriam Germán, porque no había una orden judicial que amparase legalmente esta medida.

En una carta difundida este lunes, Germán Brito anunció una investigación interna y ordenó que se tomarán medidas disciplinarias para evitar que una situación semejante se repita.

Rodríguez estuvo al frente de la PGR en el segundo mandato del expresidente Danilo Medina (2016-2020) y actualmente es dirigente del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), el principal de la oposición.

El ex procurador recientemente ha sido cuestionado por su actuación al frente del órgano fiscalizador en el caso de los sobornos de Odebrecht en el país, por el que se juzga a varios exfuncionarios.

El pasado enero un juez consideró nula una decisión tomada por Rodríguez de archivar las denuncias contra ocho imputados en el caso Odebrecht, entre ellos varios dirigentes del PLD.