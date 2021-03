Más Madrid a Ayuso: el precio de las vidas es más alto que el de las copas

Madrid, 29 mar (EFE).- La candidata de Más Madrid a presidir la Comunidad, Mónica García, ha acusado a la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, de no "poner controles" contra la pandemia y favorecer así un turismo de "borrachera" en el que "ponemos más alto el precio de la vida de los madrileños que el precio de las copas".

En declaraciones a los medios en un acto, García ha repudiado las "imágenes dantescas" que se han visto "otra vez" este fin de semana, con grupos de jóvenes y turistas bebiendo en las calles sin mascarillas ni distancias de seguridad.

"Lo que queremos es que la Comunidad de Madrid no se convierta en el lejano Oeste, donde los forasteros vienen a no solo ser incívicos, a saltarse las normas que no (tienen) en sus propios países, sino también a extender los contagios" y a "hincar el codo" mientras los sanitarios "se dejan la piel", ha apuntado.

La candidata de Más Madrid ha criticado al alcalde de Madrid y portavoz nacional del PP, José Luis Martínez-Almeida, por achacar el domingo las escenas de aglomeraciones al cierre perimetral por Semana Santa.

"Los madrileños no estamos encerrados en la Comunidad de Madrid, vivimos en la Comunidad de Madrid (...) y se están fletando aviones de turistas extranjeros porque consideran que la Comunidad de Madrid es la juerga de Europa", ha dicho.

Algo que se produce, a su juicio, por un "efecto llamada de un lugar que dice 'aquí no se respetan las normas', no vamos a poner controles y aquí ponemos más alto el precio de la vida de los madrileños y las madrileñas que el precio de las copas'".

"Por eso vienen a Madrid (los turistas), por eso no van a los lugares turísticos habituales", ha afirmado.

En su opinión, para evitar estas situaciones la "principal medida es no tener un Gobierno que haga un llamamiento y un efecto llamada a todo ese turismo de juerga" y "de borrachera".

"Nos pone en peligro a los madrileños y además nos trata" con "bastante poco respeto" porque "estamos siendo muy respetuosos, dejando de ir a ver a nuestros familiares, y de repente nos encontramos con las calles llenas de turistas que vienen a divertirse", ha insistido.

Además, ha informado de que su formación ha presentado una denuncia ante la dirección general de Turismo del Gobierno regional sobre una docena de pisos turísticos en los que se realizan fiestas ilegales.