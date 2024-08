El Ministerio de Juventud ofrece a Ceuta agilizar los traslados de menores migrantes a las comunidades de acogida

La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha respondido a la petición de ayuda urgente de Ceuta con una carta en la que se compromete a ofrecer apoyo a las comunidades para agilizar el traslado de las personas menores migrantes sin familia que se encuentran en la ciudad autónoma.

El Ministerio señala en el documento dirigido a Juan Vivas, presidente de Ceuta, que trabaja para facilitar la puesta en marcha el traslado a las diferentes comunidades de acogida “conforme al acuerdo de la Conferencia Sectorial de Infancia celebrada el pasado 10 de julio de 2024 en Tenerife”. En esa carta, Rego también ha señalado que el Gobierno “es consciente de la magnitud del reto” al que se enfrentan los territorios de llegada y por eso ha defendido “la necesidad de dar una respuesta adecuada al fenómeno migratorio como fenómeno estructural y dinámico, no puntual”.

Por ello, prosigue, querían impulsar un nuevo plan de acogida “solidario y vinculante” entre los territorios: “Como bien conoce, ese Plan incluía la reforma del artículo 35 de la Ley de Extranjería y diseñaba el inicio de un proceso estructural de acogida migratoria y contaba con financiación suficiente. No obstante, fue rechazado por varios grupos parlamentarios en el Congreso de los Diputados, incluyendo al principal grupo de la oposición, el Partido Popular. Desde el convencimiento compartido con usted de que la debida atención a los niños, niñas, adolescentes no acompañados constituye un deber inexcusable y de que el asunto nos incumbe a todas, le traslado el compromiso del Gobierno de España y del Ministerio de Juventud e Infancia para la puesta en marcha de respuestas ágiles, eficaces y perdurables”.

A su vez, el PP ha insistido este viernes en pedir al Gobierno de Pedro Sánchez que declare la “emergencia nacional” ante el aumento de la llegada de migrantes a la frontera. “Esta situación sabíamos que se podía llegar a dar, los que no han sido previsores y no han querido verlo ha sido el Gobierno, que no tiene política migratoria”, ha dicho la vicesecretaria de Organización del Partido Popular, Carmen Fúnez, en declaraciones a la prensa este viernes. Fúnez ha criticado a Sánchez por “utilizar a menores como si fuesen paquetes intentando repartirlos” por el territorio.